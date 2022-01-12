Kahramanmaraş’ta telefon dolandırıcılarına polis engeli

Edinilen bilgiye göre, Onikişubat Karacaoğlan Mahallesi’nde ikamet eden Durdu Mehmet Kekeç’i telefonla arayan kimliği belirsiz kişi veya kişiler, kendilerini polis olarak tanıtarak para istedi.

İlk anda şüphelilerle görüşen Durdu Mehmet Kekeç, şüphelenince polis ekiplerine bilgi verdi. Yapılan ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Yaşananlar hakkında gazetecilere bilgi veren Durdu Mehmet Kekeç, şunları kaydetti: “Kimliğin kullanılmış bankadan kredi çekmişler, hangi bankayla çalışıyorsun diye sorular yöneltti. Ben bankayla çalışmıyorum arkadaş dedim.

Ben emekliyim, devlet bankalarından maaş aldığımı söyledim. Benim adıma çekilen kredi nedeniyle bankaya operasyon yapacaklarını, sen biraz para çek, parayı bulalım. Biran önce işlemi yaptır. Telefon susmuyor. Bu arada bana bir kağıt al yaz, E.K. adına havale yapmamı isteyince ben dolandırılacağımı anladım. Sonra polis ekiplerine bilgi verdim.”

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.