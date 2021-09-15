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Kahramanmaraş’ta Yedek Parçalarla Telefon Yapan İnşaat Teknikeri Yakalandı

Kahramanmaraş’ta ünlü bir telefon markasının yedek parçalarını yurt dışından alarak yeniden cep telefonu yapan ve bu cihazları alış veriş siteleri üzerinden satan inşaat teknikeri polis ekiplerince yakalandı.

Kahramanmaraş’ta Yedek Parçalarla Telefon Yapan İnşaat Teknikeri Yakalandı

Kahramanmaraş’ta Yedek Parçalarla Telefon Yapan İnşaat Teknikeri Yakalandı

Kahramanmaraş’ta ünlü bir telefon markasının yedek parçalarını yurt dışından alarak yeniden cep telefonu yapan ve bu cihazları alış veriş siteleri üzerinden satan inşaat teknikeri polis ekiplerince yakalandı.

15 Eylül 2021 Çarşamba 18:04
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Edinilen bilgiye göre, KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği görevlileri tarafından saha çalışmaları neticesinde, Cumhuriyet Mahallesi'nde faaliyet yürüten inşaat teknikeri S.K’nın yurt dışından getirttiği, kaçak yedek parça ve malzemeleri birleştirerek cep telefonu yaptığı ve bu cihazları alış veriş sitelerinden sattığı tespit edildi.

Yapılan sistem araştırmasında sosyal medya üzerinden kaçak ve arızalı telefon sattığı sebebi ile çok sayıda şikayet alan inşaat teknikerini takibe alan polis ekipler, işyerinde arama yaptı.

Cumhuriyet Savcılığından alınan arama kararı ile yapılan operasyon neticesinde işyerinde; 1 adet telefon montajında kullanılan elektronik mikroskop, 1 adet kameralı mikroskop, 2 adet dijital voltmetre, 1 adet lehim makinası, 13 adet akıllı tornavida, 1 adet neşter uçlu tamir seti, 1 adet telefon ekran yapıştırıcısı, çok sayıda muhtelif montaj aleti ile 1 adet toplanarak telefon haline getirilmiş gümrük kaçağı cep telefonu, telefonlara ait 224 adet kasa, 45 adet batarya, 14 adet ekran, 40 adet titreşim motoru, 77 adet hoparlör, 7 adet ana kart, 25 adet ahize aparatı, 11 adet wifi anteni, 15 adet ön tuş, 55 adet flash soketi, 25 adet ön kamera, 40 adet soket kapağı, 50 adet wifi kapağı, 50 adet soket koruma sacı, 40 adet tuş koruma sacı, 29 adet şarj soketi, 45 adet arka kamera, 15 adet yan tuş, 50 adet sim yuvası, 45 adet wifi aparatı, 40 adet tuş sacı ile çok sayıda ünlü markanın telefon kutusu ele geçirildi. Malzemelere el koyan ekipler, inşaat teknikeri S.K. hakkında yasal işlem başlattı.

MOTOSİKLETTEN KAÇAK CEP TELEFONU ÇIKTI

Ayrıca, KOM ekiplerince Dumlupınar Mahallesi Sait Zarifoğlu Caddesi üzerinde durdurulan motosiklette yapılan aramada 7 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek, şüpheli A.K. hakkında yasal işlem başlatıldı.

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