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Maden ocağındaki patlamada 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama sonrası göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre, patlama anında madende bulunan 45 işçi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Maden ocağındaki patlamada 45 işçi yaralandı

Maden ocağındaki patlamada 45 işçi yaralandı

İzmir'in Kınık ilçesinde bir maden ocağında patlama sonrası göçük meydana geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın aktardığı bilgiye göre, patlama anında madende bulunan 45 işçi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken, Bergama Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

19 Aralık 2021 Pazar 10:30
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Kınık ilçesinde Polyak Eynez Enerji Üretim Madencilik San. ve Tic. A.Ş.'ye ait kömür ocağında, dün akşam saat 21.00 sıralarında patlama meydana geldi. Grizu patlaması olduğu belirtilirken, madende 50'ye yakın işçinin çalıştığı ve bazı işçilerin gazdan etkilendiği bildirildi.

VALİ KÖŞGER YARALI SAYISINI 22 OLARAK AÇIKLADI

Yaşanan olayın ardından açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, madenin tümüyle tahliye edildiğini, herhangi bir can kaybının olmadığını, 22 kişinin yaralandığını belirtti.

BAKAN KOCA DÜZELTME YAPTI: 45 YARALI VAR

Vali Köşger'in açıklamasının ardından yaralı sayısıyla ilgili düzeltme açıklaması yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise şu ifadeleri kullandı:

"İzmir Kınık'ta bir maden ocağında yaşanan göçük olayında yaralanan 18 kişi Kınık, 6 kişi Bergama, 21 kişi Soma Devlet Hastanesinde tedavi altındadır. Yaralı sayısını 45 olarak düzeltiyoruz. Olay yerinde 14 Ambulans, 2 UMKE Timi ile toplam 48 sağlık personeli görevlendirilmiştir."

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İzmir'in Kınık ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili Bergama Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bergama Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, ilçede faaliyet gösteren kömür ocağında göçük meydana geldiği hatırlatıldı.

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