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Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar!

Sultangazi'de pavyon olarak işletildiği iddia edilen düğün salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeridekilerin saldırısına uğradı. Olayda 14 polis yaranırken, çevik kuvvet ekipleri de baskına destek verdi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı baskın kameralara yansıdı.

Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar!

Pavyon baskınında 14 polisi yaraladılar!

Sultangazi'de pavyon olarak işletildiği iddia edilen düğün salonuna baskın düzenleyen ekipler, içeridekilerin saldırısına uğradı. Olayda 14 polis yaranırken, çevik kuvvet ekipleri de baskına destek verdi. 26 şüphelinin gözaltına alındığı baskın kameralara yansıdı.

13 Şubat 2022 Pazar 17:03
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Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde dün gece 02.00 sıralarında meydana gelen iddiaya göre, bir düğün salonunun pavyon olarak kullanıldığı ihbarı üzerine polis ekipleri adrese gitti. Adreste alkol içen ve yüksek sesle müzik dinleyen şüpheliler, polis ekiplerine sandalye fırlatarak ve yumruk atarak saldırdı.

14 POLİS YARALANDI, DESTEK EKİP ÇAĞIRMAK ZORUNDA KALDILAR

Darbedilen ekipler, olay yerine destek çağırdı. Destek olarak düğün salonuna gelen çevik kuvvet ekipleri, biber gazı kullanarak ve havaya uyarı ateşi açarak gruba müdahale etti. Olayda, 14 polis yaralanırken, 26 şüpheli gözaltına alındı. Esentepe Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan olay anı cep telefonu kamerası tarafından kayıt altına alındı. Görüntülerde, şüphelilerin polis ekiplerine sandalye fırlattıkları görülüyor.

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