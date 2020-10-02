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Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede!

Antalya'da tefecilik yapan, kişilerin üzerine 2 metrelik piton atarak zorla senetleri imzalattıkları belirtilen 11 organize suç örgütü üyesi adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin yurt dışından yasadışı yollarla getirdikleri piton ise operasyon sonrası Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede!

Pitonlu suç örgütü üyeleri adliyede!

Antalya'da tefecilik yapan, kişilerin üzerine 2 metrelik piton atarak zorla senetleri imzalattıkları belirtilen 11 organize suç örgütü üyesi adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerin yurt dışından yasadışı yollarla getirdikleri piton ise operasyon sonrası Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

02 Ekim 2020 Cuma 16:07

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu Antalya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma', 'silahla tehdit ve darp', 'zorla senet imzalattırılması' suçlarına karıştıkları iddiasıyla K.E. elebaşılığındaki 11 kişiyi teknik takibe aldı.

Harekete geçen polis, Antalya merkezli Ankara, Erzurum ve Siirt'te 25 Eylül'de eş zamanlı düzenlediği operasyonla örgütün elebaşı olduğu iddia edilen K.E. ile birlikte 11 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda silah, mühimmat, senet, kesici ve delici alet, dijital materyaller ile elebaşının ofisinde özel kafeste beslediği, mağdurları korkutmak ve sindirmek amacıyla kullandığı, yurda yasa dışı yollara sokulmuş, yaklaşık 2 metrelik piton ele geçirildi. Özel cam kafeste bulunan piton, Antalya Hayvanat Bahçesi yetkililerine teslim edildi.

Şüphelilerin zorla senet imzalatmak istedikleri bir iş insanı emniyetteki ifadesinde, "Zorla senet imzalatmak istediler. İmzalamayınca beni tehdit ettiler. Sonra piton yılanını boynuma bıraktılar. Yılan boynuma ve kollarıma dolandı. Korkudan imzalamak zorunda kaldım" şeklinde ifade verdi.

Operasyonda başka bir trajik olay da aydınlatıldı. Antalya'da geçen yıl kasım ayında tefecilere olan borcu yüzünden siyanür içerek kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38), çocukları Ceren (9) ve Ali Çınar Şimşek'i (5) öldüren Selim Şimşek'in (36) de suç örgütüne borçlu olduğu ortaya çıktı. Selim Şimşek'in bu borcuna ait senedi de yapılan aramalarda ele geçirildi.

Suç örgütü üyelerinin, intihar olayına ilişkin bağlantısı üzerinde çalışma yapılırken, şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından bu sabah Antalya Adliyesi'ne getirildi.

Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı adliye girişine sanıklar polisler eşliğinde tek tek alındı. Antalya Cumhuriyet Savcısı'na ifade verecek şüpheliler daha sonra Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilecek.

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