Samsun'da koca vahşeti

Samsun'un İlkadım ilçesi Ulugazi Mahallesi Selimiye Sokak No: 6'da bulunan 4 katlı apartmanın 4. katında mühendis olduğu öğrenilen Oğuz B. E. (50), 2 çocuk annesi karısı Mihrican E.'yi (46) evlerinde boğazından bıçaklayarak öldürdü.

OĞLUNA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Dedesinin yanında bulunan 17 yaşındaki oğlunun yanına giden Oğuz B E., oğluna "annesini bıçakladığını" söyledi. Olay polise haber verildi. Oğuz B E. polis tarafından gözaltına alındı.

DAHA ÖNCEDE ŞİDDET UYGULAYIP UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ

Eve giden polis ekipleri Mihrican E.'nin cesedi ile karşılaştı. Mihrican E.nin halk eğitimde muhasebe kursu öğretmenliği yaptığı ancak pandemi dolayısıyla kurslar kapatılınca ailesinin Kahramanmaraş'tan gönderdiği salçaları pazarlarda satarak çalıştığı öğrenildi.

Mühendis Oğuz B. E.'nin zaman zaman eşine şiddet uyguladığı ve bu yüzden daha önce de eşine yaklaşmama tedbir karaları da olduğu ve tedbir kararı kalkınca birlikte kaldıkları ileri sürüldü.

Olayın meydana geldiği apartmanda oturan Ulugazi Mahallesi Muhtarı Filiz Kavalcı " En üst kat komşumdu zaten. Kendisiyle görüşüyorduk. Çok iyi bir kadıncağızdı.

Halk eğitimde muhasebe bilgisayar kurslarında hocalık yapıyordu,. Pahdemiden dolayı kurslar açılmadığında kendisi pazarda Maraş'tan annesinin gönderdiği salçaları satıyordu. İyi bir insandı. Eşi de bildiğim kadarıyla elektrik elektronik mühendisiydi. Çok üzgünüz" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.