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Sapık patron dehşeti yaşattı

Mersin'de üniversiteden yeni mezun olan H.Ç. adlı genç kadın, 2 hafta önce yanında işe başladığı patronu tarafından saldırıya uğradı.

Sapık patron dehşeti yaşattı

Sapık patron dehşeti yaşattı

Mersin'de üniversiteden yeni mezun olan H.Ç. adlı genç kadın, 2 hafta önce yanında işe başladığı patronu tarafından saldırıya uğradı.

15 Mayıs 2021 Cumartesi 13:10
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İddiaya göre genç kadının boğazına maket bıçağı dayayıp ağzını kapayan şahıs, genç kadına tecavüz etmeye kalkıştı. Saatlerce patronu tarafından alı konulan H.Ç, ''Üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlen olayın etkisindeyim. Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" sözleriyle yaşadığı korkuyu paylaştı.

İlk duruşması önümüzdeki ay Mersin 19. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlayacak dava dosyasına konu olay geçen 14 Aralık gecesi yaşandı. İddianame ve dosyaya giren bilirkişi raporuna göre, web tasarım ve yazılım işleri yapan Onur Ateş, olaydan 11 gün kadar önce, yeni üniversite mezunu H.Ç. adlı genç kadını işe aldı. Ateş, Gaziantep'te önemli bir iş aldıklarını belirterek H.Ç.'ye, "Birlikte gidebiliriz" dedi. Genç kadın da mezuniyet diplomasını alabileceğini düşünerek teklifi kabul etti.

BİLGİSAYARA VİRÜS BULAŞTI DEYİP, GENÇ KADINI OYALAMIŞ

Hürriyet'in haberine göre 13 Aralık günü saat 19.30 sıralarında Ateş, H.Ç.'yi evinden aldı. İkili bir süre sonra çalıştıkları ofise geldi. Ateş, bilgisayara virüs bulaştığını yaptığı işlerin kaybolduğunu belirterek, kısa süre sonra yola çıkacaklarını söyledi. Ancak, Gaziantep işinin oyalama amaçlı söylendiği saatler sonra ortaya çıktı. İkili gece 01.00'e kadar, Ateş'in belirttiği dosyaları hazırladı. H.Ç. ofisten çıkmak üzere olduklarını düşünerek mutfağı toparlamaya yöneldi.

GENÇ KADININ AĞZINI KAPATIP, BOĞAZINA BIÇAĞI DAYADI

Bu esnada Ateş mutfağa geldi. H.Ç. mutfak tezgahını toparlarken Ateş arkasından sarıldı. Genç kadının ağzını kapatan Ateş, bu esnada cebindeki maket bıçağını da çıkardı. Ateş, maket bıçağını, genç kadının boğazına dayadı. Uzun süre Ateş'in elinden kurtulmak için çabalayan kadın, bir süre sonra kurtulmayı başardı. Ancak Ateş, elindeki maket bıçağı ile hem H.Ç.'yi hem kendisine zarar vereceğini söyledi.

GİYSİLERİNİ ÇIKARMAYA ÇALIŞTI

Ateş, kamera açısının dışında kalan mutfakta H.Ç.'nin çıkmasını 2 saate yakın engel oldu. Ateş, bir süre sonra bu kez, ofisin ortasında H.Ç.'ye yönelik cinsel saldırıda bulundu. Genç kadının ağzını kapatan Ateş, bir yandan da üstündeki giysileri çıkarmaya çalıştı. H.Ç.'nin bir an nefessiz kaldığını gören Ateş, öldüğünü düşünerek panikledi. Bu andan sonra Ateş, H.Ç.'ye yönelik eylemlerini sonlandırdı.

19 YIL HAPİS TALEBİ

Olayın olduğu gecenin sabahı H. Ç. doğrudan karakolun yolunu tuttu. Yapılan şikâyet başvurusu üzerine Ateş hakkında soruşturma açıldı. Savcılık talimatı ile hazırlanan bilirkişi raporu, Ç.'nin ifadesinde anlattıklarını doğruladı. Ateş hakkında "Basit cinsel saldırı, tehdit ve kişiyi hürriyetinden al koyma' suçlarından 7 yıl 6 aydan 19 yıla kadar hapis istemi ile dava açıldı.

''BENDEN PARA ALMAK İÇİN SUÇLUYOR''

Suçlamaların odağındaki Ateş ise, ifadesinde H.Ç.'ye yönelik herhangi bir eyleminin olmadığını söyledi. H.Ç. ile ofiste çalıştıkları esnada bir ara yanlışlıkla kendisine çarptığını öne süren Ateş, "Benden para almak için böyle bir suçlamada bulunduğu düşünüyorum. Benden 12 bin TL istedi. Mesajlarda da bu var. Böyle bir suçlamada bulunacağını eşime söylemiş" dedi.

WHATSAPP KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

İkili arasında, olaydan birkaç saat sonra geçen WhatsApp yazışmaları da dosyaya girdi. Yazışmalarda, H. Ç., Ateş'e "21 yaşındaki bir kızın hayatından her şeyi aldın. Benim ne suçum, günahım vardı da sen bunları bana yaşattın. Sen 21 yaşındaki bir kıza neden bunu yaptın" diyor.

H.Ç., Hürriyet'e yaptığı açıklamada ise, "Üzerinden aylar geçmesine rağmen hâlen olayın etkisindeyim. Bir insana, beni öldürmemesi için saatlerce yalvarmak durumunda kalmam zoruma gidiyor. Maket bıçağının sesi halen kulaklarımda" dedi.

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