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Tacizci diye öldürdüler! Gerçek çok başka çıktı!

Diyarbakır'da Ergün Arslan isimli vatandaş, parkta bir kız çocuğunun fotoğrafının çekilmesinin ardından tacizci olarak ilan edilip mahalleli tarafından darbedilmiş, yaralı halde sokakta gezdirilmişti.

Tacizci diye öldürdüler! Gerçek çok başka çıktı!

Tacizci diye öldürdüler! Gerçek çok başka çıktı!

Diyarbakır'da Ergün Arslan isimli vatandaş, parkta bir kız çocuğunun fotoğrafının çekilmesinin ardından tacizci olarak ilan edilip mahalleli tarafından darbedilmiş, yaralı halde sokakta gezdirilmişti.

09 Nisan 2022 Cumartesi 16:47
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Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Arslan'ın aslında tacizi engellemek istediği ve yanlış anlaşılmadan dolayı saldırıya uğradığı ortaya çıktı. Olayı aydınlatmak isteyen emniyet büronun dedektifleri, 'bıyıklı' olarak adlandırılan asıl tacizciyi yakalamak için çalışma başlattı.

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı. Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

"BIYIKLI" TACİZCİ ARANIYOR

Alanlarında uzman olan ekip, "bıyıklı" olduğu belirlenen gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait 20 güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 'özel ekip', olayı tüm detaylarıyla incelerken, alanlarında uzman olan polisler saha çalışması başlattı.

OLAYDAN 3 GÜN ÖNCE KÜÇÜK KIZIN FOTOĞRAFINI ÇEKMİŞ

Polisin halen kimliğini belirleyemediği ve her yerde aranan söz konusu kişinin, cinayetten 3 önce yengesinin evinin bulunduğu Sur ilçesine gelen 13 yaşındaki G.S. ile 'Fotoğraf çekildi' gerekçesiyle tartıştığı belirlendi. Anzele Parkı'nda yaşanan olay sırasında çığlıklar atarak yengesine seslenen G.S.'ye bağırıp hakaret eden aranan kişi, çevredekilerinde tepkisi üzerine olay bölgesinden uzaklaştı.

BIÇAKLANIP DARBEDEREK ÖLDÜ

Olay sırasında herhangi bir fiziki ya da sözlü bir taciz olayının olmadığı belirtilirken, kız çocuğu fotoğrafının çekildiği iddiasıyla tepki gösterdiği belirlendi. Bu olaydan 3 gün sonra aynı yere gidip fotoğraf çeken Ergün Arslan, tacizci iddiasıyla bir grup tarafından darp edildiği sırada grubun içerisinden 16 yaşındaki S.D.'nin bıçak darbesiyle hayatını kaybetmişti.

DEDEKTİFLER İNCELİYOR

Sabah'ın haberine göre Diyarbakır Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Masası dedektifleri, taciz ve fotoğraf iddialarının Arslan'ın farklı bir nedenden dolayı da cinayete kurban gitmiş olabileceği üzerinde duruyor.

SU VERMEK İSTEMİŞLER "ORUÇLUYUM" DEMİŞ

"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan,yaptığı açıklamada "Olay sırasında bir kadının su vermek istediği ağabeyim yaralı bir şekilde 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmedi. Böyle bir insan nasıl tacizci, kötü bir insan olabilir" ifadelerini kullandı.

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