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Tıra Çarpan Araç 4 Kişiye Mezar Oldu

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tıra Çarpan Araç 4 Kişiye Mezar Oldu

Tıra Çarpan Araç 4 Kişiye Mezar Oldu

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde tıra arkadan çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi hayatını kaybetti. İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkarırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

05 Aralık 2021 Pazar 14:31
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Burdur- Antalya Karayolu Uğurlu köyü yakınlarında meydana gelen kazada, Burdur'dan Antalya istikametine seyir eden İbrahim Alan (30) yönetimindeki 03 LD 193 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halinde olan Tufan Yavuzcan idaresindeki15 AB 129 plakalı tıra arkadan çarptı.

4 KİŞİ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunulan sürücü İbrahim Alan, Asım Karakoç (42), Süleyman Yumuk (33) ve Doğan Alan'ın (33) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İtfaiye ekipleri 4 kişinin cansız bedenlerini sıkıştıkları araçtan çıkardı. Olay yeri incelemelerinin ardından 4 kişinin cenazeleri Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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