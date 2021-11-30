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Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedilirken, korkunç şiddet annenin odaya girmesiyle son buluyor.

Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü

Üç aylık bebeğini öldüresiye dövdü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çekildiği iddia edilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. 3 aylık bir bebeğin babası tarafından öldüresiye dövüldüğü anlar bir başkası tarafından anbean kaydedilirken, korkunç şiddet annenin odaya girmesiyle son buluyor.

30 Kasım 2021 Salı 11:26
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Gaziantep'te çekildiği öne sürülen bir video, izleyenlerin kanını dondurdu. Şahinbey ilçesinde bir evde kaydedilen görüntülerde, bir babanın kucağındaki 3 aylık bebeğine acımasızca vurduğu görülüyor.

BEBEK AĞLADIKÇA VURMAYA DEVAM ETTİ

Gaziantep Gündem gazetesinin WhatsApp ihbar hattına gelen videoda, bebeğin sürekli ağladığı ve adamın art arda vurduğu anlar yer alıyor. Kan donduran o anlar, anne olduğu iddia edilen kadının odaya girmesiyle son buluyor.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ YAĞIYOR

Gündem yaratan video sosyal medyada da kısa sürede yayıldı. Kullanıcılar babaya tepki yağdırırken, yetkililerden olayla ilgili harekete geçmesini istedi.

O yorumlardan bazıları:

Bu adama bildiğiniz ve dünyadaki en vahşi işkence yöntemini uygulayın.

O canım bebek seninle aynı yerde olmamalı. Adalet önünde hesap vereceksin, dışarıda aldığın her nefes israf.

Muhtemelen kamerayı da anne koymuş ki bu caniden kurtulmanın başka yolunu bulamamış.

Olayın sosyal medyada bir an önce yayılıp bu şerefsizin gereken cezayı almayı gerekiyor.

Çığlık attım parmaklarımı ısırdım izlerken. Seni kazıklara otursunlar.

Bu adamı elime versinler senin Allah belanı versin siz yaşamayın inim inim inleyin şerefsiz millet çocuk diye yalvarır size çocuk verilmesin alsınlar o çocuğu.

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Üç Aylık Bebeğini öldüresiye Dövdü
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