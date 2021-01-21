Yolcu otobüsünde cinsel taciz!

Cinsel tacize uğrayan kadınların polise şikayeti üzerine gözaltına alınan W.A.S ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kütahya'da şehirler arası yolcu otobüsünde 2 kadına cinsel organını göstererek cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu W.A.S. (29), polis tarafından gözaltına alındı.

Eskişehir-Kütahya arasında sefer yapan yolcu otobüsündeki 2 kadın, W.A.S.'nın kendilerine cinsel organını gösterdiğini iddia etti. İsimleri açıklanmayan kadınlar, polisi arayıp, ihbarda bulundu.

Bunun üzerine otobüs, uygulama noktasında durduruldu. Otobüste yolcu olarak bulunan W.A.S., gözaltına alındı. Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği'ne götürülen W.A.S.'nin sorgusu devam ediyor.