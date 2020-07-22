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Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp gömdüler!

Zonguldak'ta korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. Zonguldak'ta, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cesetleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu.

Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp gömdüler!

Zonguldak'ta korkunç olay! İşçileri öldürüp gömdüler!

Zonguldak'ta korkunç cinayet gün yüzüne çıktı. Zonguldak'ta, 3 gün önce ailesinin kayıp ihbarı verdiği inşaat işçisi Salim Çatma ve amcasının oğlu Soner Çatma'nın cesetleri ormanlık alanda toprağa gömülmüş halde bulundu.

22 Temmuz 2020 Çarşamba 14:31

Jandarma olayla ilgili 8 şüpheliden 5'ini gözaltına aldı. 3 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ta yaşanan korkunç bir cinayet gün yüzüne çıktı. Edinilen bilgiye göre, Salim Çatma Çaycuma ilçesine bağlı Nebioğlu beldesi Yeşilyurt Mahallesi'ne geçen 17 Temmuz günü çalışmak için gitti ve kendisinden bir daha haber alınamadı. Bunun üzerine Salim Çatma'nın ailesi durumu Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığı'na bildirerek kayıp ihbarında bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Şüpheli olarak değerlendirilen S.A., İ.A. ve M.G.'nin ev ve eklentilerinde arama yaptı.

Olayın ardından Zonguldak Valiliği de resmi bir açıklama yaptı. Açıklamaya göre arama yapılan evlerde cinayete ilişkin iz ve emarelere rastlanılması üzerine İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, JASAT, Olay Yeri İnceleme, Çaycuma İlçe Jandarma Komutanlığı, Perşembe Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerinin kapsamlı çalışması sonucunda Salim Çatma ve birlikte inşaat içinde çalıştığı öğrenilen Soner Çatma'nın da, S.A. tarafından silahla öldürüldüğü tespit edildi. S.A.'nın, cinayetin ardından İ.T.A. ve F.Ç. ile birlikte cesetleri traktör ile ormanlık alana götürerek gömdüğü tespit edildi.

Cesetlerin gömüldüğü değerlendirilen ormanlık bölgede iz takip ve kadavra köpeklerle birlikte yapılan arama sonucunda Salim Çatma ve Soner Çatma'nın cesetlerine gömülü vaziyette ulaşıldı.

Şüphelilerin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaya karıştığı tespit edilen (8) şüpheliden M.G., S.N.A., D.A., F.Ç. ve Y. E. isimli şahıslar Cumhuriyet Savcısının talimatı ile gözaltına alındı.

S.A., İ.A. ve S.K. isimli şahısları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Anahtar Kelimeler:
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