Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş 13°
açık
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
SANKO Üniversitesinde akademik yükselmeler sürüyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
Sarıçukur Grup Yolu Asfaltlanıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
DOKMER ve Down Kafe Açılıyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali Kuruyor
Göksun Belediyesi Güneş Enerji Santrali...
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları ‘Erişilebilir’
Büyükşehir’in Tüm Toplu Taşıma Araçları...

Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!

Dünyada gün geçtikçe elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artmaya devam ederken, 2020’li yıllarla beraber bu araçların getirdiği yenilikler giderek hayatın birçok alanını etkilemeye başlayacak. Daha önce İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklanacağı bildirilirken son olarak Japonya'da hükümet, "sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda 2030'lu yılların ortalarında yeni benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!

Benzinli ve dizel araçlar yasaklanıyor!

Dünyada gün geçtikçe elektrikli ve hibrid araçlara olan talep artmaya devam ederken, 2020’li yıllarla beraber bu araçların getirdiği yenilikler giderek hayatın birçok alanını etkilemeye başlayacak. Daha önce İngiltere'de 2030’da benzinli ve dizel araç satışlarını yasaklanacağı bildirilirken son olarak Japonya'da hükümet, "sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda 2030'lu yılların ortalarında yeni benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor.

04 Aralık 2020 Cuma 12:33
banner459

Financial Times'ın öne sürdüğü içten yanmalı motorlu araç satışına İngiliz hükümetinden yasak geleceği haberi, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından doğrulandı. Bu yasak İngiltere'yi 2050'ye kadar karbon nötr hale getirmek için başlatılan 10 maddelik planın bir parçası olarak dikkat çekiyor.

Johnson, İngiliz hükümetinin elektrikli araçlar için 2.8 milyar sterlinden fazla yatırım yapacağını belirtti. Bu yatırımlar sayesinde ise 2030 yılında dizel ve benzinli motorlu araçların satışlarına ihtiyaç duyulmayacağını ifade etti. İngiltere'nin ardından bir yasak haberi Japonya için geldi.

2030'LU YILLARDA BENZİNLİ ARAÇ YASAĞI GELİYOR

Japonya'da hükümet 2030'lu yılların ortaları itibariyle benzinli araçların satışını yasaklamayı planlıyor. Hükümet kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Başbakan Yoshihide Suga'nın göreve geldiğinde işaret ettiği "2050 yılına kadar sıfır sera gazı emisyonu" hedefi doğrultusunda benzinli araç satışlarını aşamalı olarak durdurulması planlanıyor.

Hayata geçecek uygulamanın ardından otomotiv endüstrisi, satışına devam edilecek benzinli-elektrikli hibrit araçlar için benzinli motor üretimini sürdürebilecek. Öte yandan uygulamanın hayata geçmesiyle benzinli araç üretiminde istihdam edilen kişilerin işlerini kaybedebileceğini öngören hükümet, söz konusu senaryo karşısında alternatif çözüm arıyor.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE HEDEFİ

Geçtiğimiz Eylül ayında görevi sağlık sorunları gerekçesiyle istifa etme kararı alan Shinzo Abe'den devralan Japonya Başbakanı Yoshihide Suga, Ulusal Meclis'te yaptığı ilk konuşmada ülkesinin 2050 yılına kadar karbon salınımını sıfıra indirmeyi hedeflediğini açıklamış, "İklim değişikliğine cevap vermek artık ekonomik büyümenin önünde bir engel değil. Alınacak tedbirlerin endüstriyel yapıda değişikliklere yol açarak ekonomideki büyümeyi azaltacağına dair düşüncelerimizi değiştirmeliyiz" ifadelerini kullanmıştı.

Son Güncelleme: 04.12.2020 19:06
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biden'ın A Takımı
Biden'ın A Takımı
Yunanistan'da müftüye alçak saldırı
Yunanistan'da müftüye alçak saldırı
Erbil'de Kürt ninjalar uluslararası yarışmalara hazırlanıyor
Erbil'de Kürt ninjalar uluslararası yarışmalara hazırlanıyor
Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...
Tayland'da bulundu! Boyu tam 3 metre...
Koronavirüs bitmeden yeni salgın ortaya çıktı!
Koronavirüs bitmeden yeni salgın ortaya çıktı!

banner374

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber