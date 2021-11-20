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Ev alacaklar dikkat! Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. İlk hamleyi yapan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları konut kredilerinde faizi 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

Ev alacaklar dikkat! Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi

Ev alacaklar dikkat! Kamu bankaları konut kredisinde faizi indirdi

Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası gözler kredi faiz oranlarına çevrildi. İlk hamleyi yapan kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti. Kamu bankaları konut kredilerinde faizi 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü.

20 Kasım 2021 Cumartesi 12:53
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Merkez Bankası eylül ve ekim aylarında olduğu gibi kasım ayında da faiz indirimine gitti. Eylül 100 baz puan indirim yapan Merkez, ekimde 200, kasımda ise 100 baz puanlık indirime gitti. Böylece son 3 ayda faiz 400 baz puan düşürülmüş oldu.

İLK HAMLE KAMU BANKALARINDAN

Merkez'in faiz hamlesi kredi faizlerine de yansımaya başladı. İlk hamle kamu bankalarından geldi. Kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

KONUT KREDİLERİ YÜZDE 1,20'YE KADAR DÜŞTÜ

Konut kredilerinde de indirime giden kamu bankaları, sıfır konutlar için kredi faiz oranlarını, dün itibarıyla üzere 1 milyon TL altı tutarlarda yüzde 1,20'ye, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise yüzde 1,29'a düşürdü. Kamu bankaları 25 Ekim'de de kurumsal ve konut kredi oranlarında indirime gitmişti.

GÖZLER ÖZEL BANKALARDA

Kamu bankalarının ardından gözler özel bankalara çevrildi. Özel bankaların da önümüzdeki günlerde beklenen hamleyi yapıp kredi faizlerini aşağıya çekmesi bekleniyor.

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