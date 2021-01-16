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İşte sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de 2. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

İşte sınav tarihleri

İşte sınav tarihleri

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021’de 2. Dönem sınavları, 25 Mart’ta başlayacak." dedi.

16 Ocak 2021 Cumartesi 15:26
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Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz. 1. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de 2. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak." dedi.

Bakan Selçuk sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Okulları sınavlarımızı çevrim içi ortamda gerçekleştireceğiz.

I. Dönem sınavları, 25 Şubat 2021'de

II. Dönem sınavları, 25 Mart'ta başlayacak.

Sınavlar, Açıköğretim Okulları Bilgi Yönetimi Sistemi üzerinden yapılacaktır. Öğrencilerimize başarılar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

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