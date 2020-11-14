SANKO okulları öğrencisi bir milyon öğrenci arasından ilk 50’ye girerek yarışmayı kazandı

Türkiye genelindeki yetenekli gençlere ulaşmak, onları milli siber güvenlik bilincine ve temel düzeyde bilimsel siber güvenlik bilgi altyapısına sahip donanımlı bireyler olarak yetiştirmek amacıyla düzenlenen yarışmaya lise kategorisinde bir milyonu aşkın öğrenci katıldı.

Yarışmada, siber güvenlik sorularına en fazla doğru cevabı en kısa sürede vererek ilk 50 içerisinde yer alan öğrenciler sürpriz hediyeler ile ödüllendirilecek.

SANKO Okulları Genel Müdürü Fırat Mümtaz Asyalı, “Bir milyonu aşkın öğrenci arasından ilk 50’de yer alarak yarışmayı kazanan 10’uncu sınıf öğrencimiz Kerem Gözaçan’ı ve danışman öğretmeni Yeşim Özzorlar’ı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.