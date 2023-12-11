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Depremzede çiftçilerden 15 bin ton zeytinyağı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta zeytinyağı fabrikaları ayağa kaldırılarak üretime başlandı.

Depremzede çiftçilerden 15 bin ton zeytinyağı!

Depremzede çiftçilerden 15 bin ton zeytinyağı!

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş’ta zeytinyağı fabrikaları ayağa kaldırılarak üretime başlandı.

11 Aralık 2023 Pazartesi 15:23

6 Şubat tarihli depremlerde büyük hasar alan zeytinyağı fabrikalarının hasarları onarılarak üretim startı verildi. Kentte irili ufaklı 30 zeytinyağı fabrikası yer alıyor. Bunlardan 20 kadarı depremlerden zarar gördü ancak şimdi toparlanarak kent ekonomisine katkı sunmak ve açığı kapatmak için hummalı bir çalışma başlatıldı.

KİLOMETRELERCE ZEYTİNYAĞI KUĞRUĞU

Depremin merkez üssü olmasına rağmen çiftçiler için oldukça bereketli bir sezon başladı. Geçen yıla oranla bu yıl zeytinin verim sezonu olduğu için afetzede çiftçiler, gelen yağmur ve soğuklar sonrası zeytinlerini hasat edip fabrikalara getirdiler. Böylece şehirde her alanda bir canlılık baş gösterdi, piyasalar canlandı.

Çiftçilerin bin bir emekle ürettikleri zeytinler fabrikada hijyenik ortamda belli aşamalardan geçtikten sonra asitleri alınıp zeytinyağı olarak paketleniyor. Zeytinyağı kategorisinde değişen müşteri beklentileri doğrultusunda yeni ürün çalışmalarını sürdüren üreticiler, depremden çıkmalarına rağmen zeytinyağında markayı yakalayıp, sektörde söz sahibi olmayı hedefliyor. Sektör bu yıl 60 bin ton zeytinden 15 bin ton rekolte bekliyor.

Zeytinyağının 17 kilogramlık tenekesi 4 bin liradan alıcı buluyor. Çevre illere de gönderilen zeytinyağından bu yıl kent ekonomisine çok ciddi rakamlar beklenmekte. Fabrikalar, zeytinin zeytinyağına yolculuğu için 2 aylık yoğun mesai sarf ediyor.

Üreticilerden Mehmet Karaca, “Bir depremzedeyiz. Köylerden Dadağlı gibi köylerden mahsulümüzü topluyoruz, burada sıra kuyruğunda zeytinyağı çektirip bekliyoruz böyle. Yağlarımızı alıp gideceğiz” dedi.

Hacı Ökkeş Demirkol ise, “Malum deprem bölgesindeyiz. Her şeye rağmen çiftçilerimiz hasadına devam ediyor. Bizler de zeytinyağı üretimini en iyi şekilde yüksek teknolojik makinelerle gerekli hijyen şartları altında üretmeye devam ediyoruz. Amacımız depremden sonra maddi manevi katkı sunarak, üretimiz aksatmadan hem şehrimizin hem de ülkemizin üretimine, gelişimine katkı sunmak. Malum depremden sonra çok ciddi maddi ve manevi zararlar gördük. En azından çalışmaya devam ediyoruz ki biran önce şehrimiz ayağa kalksın. Biran önce toparlanalım. Çok şükür zeytinle ilgili de bu sene bölgemizde hasat, ürün sorunu yok. Çiftçilerimizin bu noktada en azından kayıplarını telafi etme şansları var. Zeytinden elde ettikleri ürünlerle depremden kaynaklı maddi zararlarını telafi etme şansları oluştu çok şükür. Biz de bu noktada hizmet vermeye devam ediyoruz” diye konuştu.

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Depremzede çiftçilerden 15 Bin Ton Zeytinyağı!
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