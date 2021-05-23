İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar

İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek.
1-) İnternet cafe işletmeleri
2-) Çay ocağı,kahvehane, kıraathane işletmeleri
3-) Kırtasiyeler
4-) Kantinler
5-) Hamam-sauna-masaj salonu-zayıflama salonları
6-) Vücut geliştirme salonları
7-) Bar ve Meyhaneler
8- Halı saha,yüzme havuzu, tenis kortları,bowling salonları
9-) Düğün ve nikah salonu işletmeleri
10-) Seyyar içecek satışı yapan işletmeler
ÜÇ BİN TL HİBE ALACAK ESNAFLARIMIZ ;
1-) Restaurantlar / Konaklama tesisleri
2-) Cafeler
3-) Berberler
4-) Kuaförler
5-) Hediyelik eşya satışı yapan işletmeler
6-) Hırdavat ürünleri satışı yapan işletmeler
7-) Tuhafiye malzemesi satışı yapan işletmeler
8- Ayakkabı ve terlik satışı
9-) Fotoğrafçılık mesleği
10-) Çamaşırhane ve kuru temizleme faaliyeti işletmeleri
11-) Bilgisayar onarımı
12-) dondurmacılar
13-) Müzisyen,ses sanatcısı,sunucular
14-) Küçük ve büyük baş hayvan satışı
15-) Çilingir ve anahtarcılar
16-) Güzellik salonları
17-) Pastane ve tatlıcılar
18-) Müzik aletleri satışı
19-) Elektrikli ev aletleri satışı
20-) Yün satışı
21-) Halı ve kilim satışı
22-) Oyuncak satışı
23-) Sıhhi tesisat malzemesi
satışı
24-) 2. El eşya satışı
25-) Bebek ve çocuk eşyası satışı
26-) İç giyim satışı
27-) çicek-tohum-bitki satışı
28-) Kozmetik ve kişisel bakım malzemesi satışı
29-) Ev hayvanları satışı ve maması satışı
30-) Cam perakende satışı
31-) Avcılık ve av malzemesi satışı
32-) Plastik kapı ve pencere ve aksesuarı satışı
33-) Ev mobilya satışı
34-) Giysi aksesuarı satışı ( eldiven,kıravat,şapka vb.)
35-) Bavul,el çantası,seyahat aksesuarı satışı
36-) Madeni yağ,antifiriz vb. Satışı
37-) Çatal bıcak,cam eşya, porselen satışı
38-) Çarşaf,yatak takımı, masa örtüsü satışı
39-) Evde kullanılan tekstil ürünleri satışı
40-) Evde kullanım amaclı elektrik tesisat satışı
41-) Börekçiler
42-) ev ve bahçe gereçleri onarımı
43-) elektrik motorları, jenaratör bakım-onarım
44-)Saat tamiri
45-) Fast food işletmeleri
46-) bisiklet onarımı
47-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile şarküteri satışı
48-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile takı,süs, hediyelik eşya satışı
49-) Ayakkabı onarımı
50-) motosiklet tamiri
51-) Televizyon radyo tamiri
52-) Mobilya ve ev döşeme onarımı
53-) Alkollü ve alkolsüz içecek perakende satışı
54-) Tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile tuhafiye ve manifatura satışı
55-) Evde kullanılan elektrikli cihazların tamiri
56-) Lastik onarımı
57-) Yangın söndürme
58-) Sürücü kursları
59-) Elektrikli kaynak ve lehim aletleri bakım onarım
60-) Ayakkabı boyama hizmeti
61-) Özel günlerde dışarıya yemek sunum faaliyetleri
62-) Cam takma işlemleri
63-) Genel tuvalet faaliyetleri
64-) Tarım ve ormancılık makinaları bakım onarım
65-) Giyim eşyası ve ev tekstili onarımı
66-) Motorlu kara taşıtları onarımı
67-) Araba yağlama,yıkama, cilalama
68-) Motorlu kara taşıtları genel bakım ve onarım
69-) Kaporta onarım
70-) Terziler
71-) Ahşap pencere,kapı, bunların kasaları imalatı
72-) Marangozluk faaliyetleri imalatı
73-) Laminat parke satışı
74-) Gazete,dergilerin ve süreli yayınların basım hizmeti
75-)Karpostal,takvim,broşür,davetiye basım hizmetleri
76-) Bahçe mobilya malzemesi satışı
77-) Hayvan sağlığına yönelik ilaç satışı
78-) Motorsiklet ve motorlu bisiklet satışı
79-) Kürklü deriden giyim eşyası
80-)Gözlük,kontak,lens,gözlük camı satışı
81-) Deri bilişimli giyim eşyası satışı
82-) Telefon,elektrik,su vb. Tahsilat büroları
83-) Ayakkabı parçaları satışı
84-) İşlenmiş mermer traverten satışı
85-) Bisiklet satışı
86-) Klozet,banyo küveti, lavabo vb. malzeme satışı
87-) Spor giysisi perakende satışı
88-) Motorlu taşıtların aksesuarı satışı
89-) Aydınlatma cihazı malzemesi satışı
90-) Kitapçılar
91-) Çikolata,şekerleme satışı
92-) Kum,çakıl,çimento vb malzeme satışı
93-) Tuhafiye ürünleri satışı
94-) tekne aracılığı ile yolcu taşımacılığı
Başvurular 25 mayıs salı günü başlayacaktır. 1 ay başvuru süresi vardır.