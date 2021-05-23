İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar

İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek.

1-) İnternet cafe işletmeleri

2-) Çay ocağı,kahvehane, kıraathane işletmeleri

3-) Kırtasiyeler

4-) Kantinler

5-) Hamam-sauna-masaj salonu-zayıflama salonları

6-) Vücut geliştirme salonları

7-) Bar ve Meyhaneler

8- Halı saha,yüzme havuzu, tenis kortları,bowling salonları

9-) Düğün ve nikah salonu işletmeleri

10-) Seyyar içecek satışı yapan işletmeler

ÜÇ BİN TL HİBE ALACAK ESNAFLARIMIZ ;

1-) Restaurantlar / Konaklama tesisleri

2-) Cafeler

3-) Berberler

4-) Kuaförler

5-) Hediyelik eşya satışı yapan işletmeler

6-) Hırdavat ürünleri satışı yapan işletmeler

7-) Tuhafiye malzemesi satışı yapan işletmeler

8- Ayakkabı ve terlik satışı

9-) Fotoğrafçılık mesleği

10-) Çamaşırhane ve kuru temizleme faaliyeti işletmeleri

11-) Bilgisayar onarımı

12-) dondurmacılar

13-) Müzisyen,ses sanatcısı,sunucular

14-) Küçük ve büyük baş hayvan satışı

15-) Çilingir ve anahtarcılar

16-) Güzellik salonları

17-) Pastane ve tatlıcılar

18-) Müzik aletleri satışı

19-) Elektrikli ev aletleri satışı

20-) Yün satışı

21-) Halı ve kilim satışı

22-) Oyuncak satışı

23-) Sıhhi tesisat malzemesi

satışı

24-) 2. El eşya satışı

25-) Bebek ve çocuk eşyası satışı

26-) İç giyim satışı

27-) çicek-tohum-bitki satışı

28-) Kozmetik ve kişisel bakım malzemesi satışı

29-) Ev hayvanları satışı ve maması satışı

30-) Cam perakende satışı

31-) Avcılık ve av malzemesi satışı

32-) Plastik kapı ve pencere ve aksesuarı satışı

33-) Ev mobilya satışı

34-) Giysi aksesuarı satışı ( eldiven,kıravat,şapka vb.)

35-) Bavul,el çantası,seyahat aksesuarı satışı

36-) Madeni yağ,antifiriz vb. Satışı

37-) Çatal bıcak,cam eşya, porselen satışı

38-) Çarşaf,yatak takımı, masa örtüsü satışı

39-) Evde kullanılan tekstil ürünleri satışı

40-) Evde kullanım amaclı elektrik tesisat satışı

41-) Börekçiler

42-) ev ve bahçe gereçleri onarımı

43-) elektrik motorları, jenaratör bakım-onarım

44-)Saat tamiri

45-) Fast food işletmeleri

46-) bisiklet onarımı

47-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile şarküteri satışı

48-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile takı,süs, hediyelik eşya satışı

49-) Ayakkabı onarımı

50-) motosiklet tamiri

51-) Televizyon radyo tamiri

52-) Mobilya ve ev döşeme onarımı

53-) Alkollü ve alkolsüz içecek perakende satışı

54-) Tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile tuhafiye ve manifatura satışı

55-) Evde kullanılan elektrikli cihazların tamiri

56-) Lastik onarımı

57-) Yangın söndürme

58-) Sürücü kursları

59-) Elektrikli kaynak ve lehim aletleri bakım onarım

60-) Ayakkabı boyama hizmeti

61-) Özel günlerde dışarıya yemek sunum faaliyetleri

62-) Cam takma işlemleri

63-) Genel tuvalet faaliyetleri

64-) Tarım ve ormancılık makinaları bakım onarım

65-) Giyim eşyası ve ev tekstili onarımı

66-) Motorlu kara taşıtları onarımı

67-) Araba yağlama,yıkama, cilalama

68-) Motorlu kara taşıtları genel bakım ve onarım

69-) Kaporta onarım

70-) Terziler

71-) Ahşap pencere,kapı, bunların kasaları imalatı

72-) Marangozluk faaliyetleri imalatı

73-) Laminat parke satışı

74-) Gazete,dergilerin ve süreli yayınların basım hizmeti

75-)Karpostal,takvim,broşür,davetiye basım hizmetleri

76-) Bahçe mobilya malzemesi satışı

77-) Hayvan sağlığına yönelik ilaç satışı

78-) Motorsiklet ve motorlu bisiklet satışı

79-) Kürklü deriden giyim eşyası

80-)Gözlük,kontak,lens,gözlük camı satışı

81-) Deri bilişimli giyim eşyası satışı

82-) Telefon,elektrik,su vb. Tahsilat büroları

83-) Ayakkabı parçaları satışı

84-) İşlenmiş mermer traverten satışı

85-) Bisiklet satışı

86-) Klozet,banyo küveti, lavabo vb. malzeme satışı

87-) Spor giysisi perakende satışı

88-) Motorlu taşıtların aksesuarı satışı

89-) Aydınlatma cihazı malzemesi satışı

90-) Kitapçılar

91-) Çikolata,şekerleme satışı

92-) Kum,çakıl,çimento vb malzeme satışı

93-) Tuhafiye ürünleri satışı

94-) tekne aracılığı ile yolcu taşımacılığı

Başvurular 25 mayıs salı günü başlayacaktır. 1 ay başvuru süresi vardır.