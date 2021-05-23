banner405
Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Yaşlı Bakım Eğitimleri Başlıyor
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Başkan Güngör’den Bayram Mesajı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü Kutlandı
Sular Akademi Hastanesi’nde hemşireler Günü...
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı Ünal Ateş'ten Bayram Mesajı
CHP 12 Şubat İlçe Başkanı...
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online Söyleşi
SANKO Üniversitesi’nde Hemşirelik Haftasında Online...

İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnafa 5 bin TL hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürülüğe girdi.

İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar

İşte beş bin TL hibe alacak esnaflar

Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan esnafa 5 bin TL hibe desteği kararı Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürülüğe girdi.

23 Mayıs 2021 Pazar 14:00
banner459

İki gruba ayrılan esnaflara verilecek olan 3 bin ve 5 bin TL hibe desteğinden 17 Mayıs itibariyla gelir vergisi mükellefi olan esnaflar yararlanabilecek.

1-) İnternet cafe işletmeleri

2-) Çay ocağı,kahvehane, kıraathane işletmeleri

3-) Kırtasiyeler

4-) Kantinler

5-) Hamam-sauna-masaj salonu-zayıflama salonları

6-) Vücut geliştirme salonları

7-) Bar ve Meyhaneler

8- Halı saha,yüzme havuzu, tenis kortları,bowling salonları

9-) Düğün ve nikah salonu işletmeleri

10-) Seyyar içecek satışı yapan işletmeler

ÜÇ BİN TL HİBE ALACAK ESNAFLARIMIZ ;

1-) Restaurantlar / Konaklama tesisleri

2-) Cafeler

3-) Berberler

4-) Kuaförler

5-) Hediyelik eşya satışı yapan işletmeler

6-) Hırdavat ürünleri satışı yapan işletmeler

7-) Tuhafiye malzemesi satışı yapan işletmeler

8- Ayakkabı ve terlik satışı

9-) Fotoğrafçılık mesleği

10-) Çamaşırhane ve kuru temizleme faaliyeti işletmeleri

11-) Bilgisayar onarımı

12-) dondurmacılar

13-) Müzisyen,ses sanatcısı,sunucular

14-) Küçük ve büyük baş hayvan satışı

15-) Çilingir ve anahtarcılar

16-) Güzellik salonları

17-) Pastane ve tatlıcılar

18-) Müzik aletleri satışı

19-) Elektrikli ev aletleri satışı

20-) Yün satışı

21-) Halı ve kilim satışı

22-) Oyuncak satışı

23-) Sıhhi tesisat malzemesi

satışı

24-) 2. El eşya satışı

25-) Bebek ve çocuk eşyası satışı

26-) İç giyim satışı

27-) çicek-tohum-bitki satışı

28-) Kozmetik ve kişisel bakım malzemesi satışı

29-) Ev hayvanları satışı ve maması satışı

30-) Cam perakende satışı

31-) Avcılık ve av malzemesi satışı

32-) Plastik kapı ve pencere ve aksesuarı satışı

33-) Ev mobilya satışı

34-) Giysi aksesuarı satışı ( eldiven,kıravat,şapka vb.)

35-) Bavul,el çantası,seyahat aksesuarı satışı

36-) Madeni yağ,antifiriz vb. Satışı

37-) Çatal bıcak,cam eşya, porselen satışı

38-) Çarşaf,yatak takımı, masa örtüsü satışı

39-) Evde kullanılan tekstil ürünleri satışı

40-) Evde kullanım amaclı elektrik tesisat satışı

41-) Börekçiler

42-) ev ve bahçe gereçleri onarımı

43-) elektrik motorları, jenaratör bakım-onarım

44-)Saat tamiri

45-) Fast food işletmeleri

46-) bisiklet onarımı

47-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile şarküteri satışı

48-) tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile takı,süs, hediyelik eşya satışı

49-) Ayakkabı onarımı

50-) motosiklet tamiri

51-) Televizyon radyo tamiri

52-) Mobilya ve ev döşeme onarımı

53-) Alkollü ve alkolsüz içecek perakende satışı

54-) Tezgah ve pazar yerleri aracılığı ile tuhafiye ve manifatura satışı

55-) Evde kullanılan elektrikli cihazların tamiri

56-) Lastik onarımı

57-) Yangın söndürme

58-) Sürücü kursları

59-) Elektrikli kaynak ve lehim aletleri bakım onarım

60-) Ayakkabı boyama hizmeti

61-) Özel günlerde dışarıya yemek sunum faaliyetleri

62-) Cam takma işlemleri

63-) Genel tuvalet faaliyetleri

64-) Tarım ve ormancılık makinaları bakım onarım

65-) Giyim eşyası ve ev tekstili onarımı

66-) Motorlu kara taşıtları onarımı

67-) Araba yağlama,yıkama, cilalama

68-) Motorlu kara taşıtları genel bakım ve onarım

69-) Kaporta onarım

70-) Terziler

71-) Ahşap pencere,kapı, bunların kasaları imalatı

72-) Marangozluk faaliyetleri imalatı

73-) Laminat parke satışı

74-) Gazete,dergilerin ve süreli yayınların basım hizmeti

75-)Karpostal,takvim,broşür,davetiye basım hizmetleri

76-) Bahçe mobilya malzemesi satışı

77-) Hayvan sağlığına yönelik ilaç satışı

78-) Motorsiklet ve motorlu bisiklet satışı

79-) Kürklü deriden giyim eşyası

80-)Gözlük,kontak,lens,gözlük camı satışı

81-) Deri bilişimli giyim eşyası satışı

82-) Telefon,elektrik,su vb. Tahsilat büroları

83-) Ayakkabı parçaları satışı

84-) İşlenmiş mermer traverten satışı

85-) Bisiklet satışı

86-) Klozet,banyo küveti, lavabo vb. malzeme satışı

87-) Spor giysisi perakende satışı

88-) Motorlu taşıtların aksesuarı satışı

89-) Aydınlatma cihazı malzemesi satışı

90-) Kitapçılar

91-) Çikolata,şekerleme satışı

92-) Kum,çakıl,çimento vb malzeme satışı

93-) Tuhafiye ürünleri satışı

94-) tekne aracılığı ile yolcu taşımacılığı

Başvurular 25 mayıs salı günü başlayacaktır. 1 ay başvuru süresi vardır.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kripto piyasaları dibi gördü
Kripto piyasaları dibi gördü
Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği
Borçlara yapılandırma geliyor! Öneri TBMM'de: Faiz siliniyor 18 taksit seçeneği
Benzin ve motorine büyük zam!
Benzin ve motorine büyük zam!
Altın 500’ü aştı, yeni hedef için uzamanlar tarih verdi
Altın 500’ü aştı, yeni hedef için uzamanlar tarih verdi
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı
Yabancıya konut satışı 4 ayda yüzde 19 arttı

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber