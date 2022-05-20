Kahramanmaraş’ta kurbanlık fiyatları belli oldu

Kahramanmaraş’ta 2022 yılı kurbanlık fiyatları açıklandı.

Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğince belirlenen tavsiye fiyatına göre, Tosun 65, Düve 60, İnek 52, Toklu 68 ve İğdiş hayvanın kilogram fiyatı 66 TL olarak belirlendi.



Yeni tavsiye fiyatıyla ilgili konuşan Kahramanmaraş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, “Son günlerde yem fiyatlarının artması dolayısıyla üretici ve tüketiciyi düşünerek en ucuz tavsiye niteliğinde bir karar aldık. Bu fiyatlar tavsiye amaçlı belirlenmiştir. Yem fiyatları 3 kattı arttı ama hayvancılıkta fiyatımız 2 katı arttı.” Dedi.