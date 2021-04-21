Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar devam edecek

Pandemi döneminde getirilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti. Salgın önlemleri devam ederken sektör temsilcilerinden kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik çağrıların ardından uygulamanın 3 ay daha uygulanmasına karar verildi.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." diye konuştu.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Erdoğan turizm sektörüyle ilgili olarak da "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma kapsamında;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.