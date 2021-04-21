Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Tiyatro Akademisi’nde Sahne Heyecanı
Akraba Rahmete Vesiledir
Akraba Rahmete Vesiledir
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
Mahalle Yollarına Parke Döşeniyor
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
‘İftar Vakti’ Türkoğlu’nda Devam Etti
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini Geliştirme Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı
21.Yüzyılda İş Sağlığı Ve Güvenliğini...

Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edileceğini söyledi.

Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar devam edecek

Kısa çalışma ödeneği Haziran sonuna kadar devam edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam edileceğini söyledi.

21 Nisan 2021 Çarşamba 17:01
banner459

Pandemi döneminde getirilen kısa çalışma ödeneği 31 Mart itibarıyla sona ermişti. Salgın önlemleri devam ederken sektör temsilcilerinden kısa çalışma ödeneğinin uzatılmasına yönelik çağrıların ardından uygulamanın 3 ay daha uygulanmasına karar verildi.

TÜM SEKTÖRLERİ KAPSAYACAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm sektörler için geçerli olmak üzere nisan, mayıs, haziranı kapsayacak şekilde kısa çalışma ödeneği uygulamasına devam etme kararı aldık." diye konuştu.

TURİZMDE KDV İNDİRİMİ DEVAM EDECEK

Erdoğan turizm sektörüyle ilgili olarak da "Turizm sektöründe mayısta sona erecek KDV indirimlerinin haziran sonuna kadar devam etmesine karar verdik." açıklamasını yaptı.

KISA ÇALIŞMA UYGULAMASI NEDİR?

Genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki haftalık çalışma sürelerinin geçici olarak en az üçte bir oranında azaltılması veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetin tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durdurulması hallerinde, işyerinde üç ayı aşmamak üzere sigortalılara çalışamadıkları dönem için gelir desteği sağlayan bir uygulamadır.

Kısa çalışma kapsamında;

İşçilere kısa çalışma ödeneği ödenmesi,

Genel Sağlık Sigortası primleri ödenmesi,

hizmetleri sağlanmaktadır.

İşyerinde kısa çalışma uygulanabilmesi için;

İşverenin; genel ekonomik, sektörel, bölgesel kriz veya zorlayıcı sebeplerle işyerindeki çalışma süresinin önemli ölçüde azaldığı veya durduğu yönünde İŞKUR'a başvuruda bulunması ve İş Müfettişlerince yapılan uygunluk tespiti sonucu işyerinin bu durumlardan etkilendiğinin tespit edilmesi gerekmektedir.

Son Güncelleme: 21.04.2021 18:15
Anahtar Kelimeler:
Kısa çalışma ödeneği Haziran Sonuna Kadar Devam Edecek
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İskur, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak
İskur, İç Giyim Sektöründe Dünyaya Açılacak
Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi
Kahramanmaraş'tan 3 ayda 62,1 milyon dolarlık metal mutfak eşyası ihraç edildi
Merkez Bankası’ndan kripto para yasağı
Merkez Bankası’ndan kripto para yasağı
Toyota 2500 personel alacak
Toyota 2500 personel alacak
KMK oluklu, bir yılda yüzde 100 büyüdü
KMK oluklu, bir yılda yüzde 100 büyüdü

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber