KMTSO seçimlerine dair detaylar belli oldu!

KMTSO seçimleri, 27 yıl aradan sonra ilk kez iki liste halinde yapıldı. Oda fuayesinde gerçekleştirilen seçimlerde mevcut başkan Şahin Balcıoğlu’nun mavi listeyle, Mustafa Buluntu’nun da beyaz listeyle yarıştığı seçimlerde 4 bin 109 üye, 29 komiteden oluşan 73 kişilik KMTSO Meclisi’ni belirlemek için sandığa gitti.

KMTSO üyeleri saat 09.00’da başlayan seçimlerde saat 17.00’ye kadar oy kullandı. Seçimlerde 29 meslek grubunda 2022-2026 yıllarında görev alacak 175 meslek komite üyesi ve 73 meclis üyesi seçildi.

Seçimlerde 29 meslek komitesinin 25’inde çift liste ile seçime gidilirken 3 komitede üç liste, 1 komitede ise dört liste yarıştı.

Oy sayımının ardından 29 meslek komitesinden 20’sinde beyaz pusula ile seçime katılan Mustafa Buluntu galip gelerek seçimi tamamladı.

KMTSO seçimlerini Mustafa Buluntu kazandı. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi açık ara farkla kazanan Buluntu, 73 meclis üyesinin 48’ini aldı.

“HEDEFİMİZ ODAMIZI DAHA İYİ YERLERE GETİRMEK”

Sonuçların ardından bir açıklama yapan Mustafa Buluntu, seçimde oy kullanan üyelere teşekkür etti. Seçimi kazananın Kahramanmaraş olduğunu ifade eden Buluntu, şunları kaydetti: “Şubat ayında tüm üyelerimizle istişare ile çıktığımız kutlu yolu başarı ile tamamladık. Bu süreçte gecesini gündüzüne katarak çalışan, şehrimizin gelişimi noktasında elini taşın altına koyan tüm ekip arkadaşlarımızı canı yürekten kutlarım. Artık bundan sonra beyaz, mavi veya başka renk yok, tek rengimiz Kahramanmaraş. İl içinden, ilçelerimizden, il dışından gelerek oylarını kullanan, odalarına sahip çıkan tüm üyelerimize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Sakin geçen seçim sürecinin güvenliğini sağlayan tüm güvenlik güçlerimize, ilçe seçim kurulunun değerli üyelerine, sağduyulu davranan her bir üyemize gösterdikleri anlayıştan dolayı ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşerilerim, yeni ekibimizle hedefimiz Kahramanmaraş’ı, odamızı paralel bir şekilde daha iyi yerlere getirmektir. En başta söylediğim gibi kazanan Kahramanmaraş olacaktır.”