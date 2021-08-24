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KOSGEB para musluklarını açıyor: 365 bin liraya kadar destek olacak

Girişimciler, işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak isteyenler için KOSGEB para musluklarını açıyor.

KOSGEB para musluklarını açıyor: 365 bin liraya kadar destek olacak

KOSGEB para musluklarını açıyor: 365 bin liraya kadar destek olacak

Girişimciler, işini büyütmek ve yeni yatırımlar yapmak isteyenler için KOSGEB para musluklarını açıyor.

24 Ağustos 2021 Salı 11:06
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İş kurmak, işini büyütmek, finansman sıkıntısını gidermek isteyen girişimci ve KOBİ'lerin yardımına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) yetişiyor.

İdare, KOBİ'lere 6 başlık altında girişimcilikten Ar-Ge'ye, laboratuvar hizmetlerinden yerlileştirmeye kadar pek çok alanda 14 destek sağlıyor:

GİRİŞİMCİLİĞİ GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI:
Geleneksel Girişimci Destek Programı kapsamında 65 bin, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında 365 bin liraya kadar destek var.

Başarılı iş planlarının hayata geçirilmesi için de İş Planı Ödülü Destek Programı ile 100 bin liraya varan destek veriliyor.

AR-GE, TEKNOLOJİK ÜRETİM VE YERLİLEŞTİRME DESTEKLERİ:
Bu başlık altında 3 destek programı yürütülüyor. Ar-Ge, Ür-Ge ve inovasyon projelerine 750 bin, KOBİ Teknoyatırım- KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım ile Stratejik Ürün Destek programlarına ise 6'şar milyon liraya kadar destek veriliyor.

İŞLETME GELİŞTİRME, BÜYÜME VE ULUSLARARASILAŞMA DESTEĞİ:

Bu başlık altında 5 program bulunuyor. İşletme Geliştirme Destek Programı ile 480 bin liraya, İşbirliği Destek Programı ile 10 milyon liraya, KOBİGELKOBİ Gelişim Destek Programı ile 1 milyon liraya, Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile 60 bin dolara, Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile 300 bin liraya varan destek sağlanıyor.

KOBİ FİNANSMAN DESTEKLERİ:
Kredi Finansman Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin finansal sorunlarının çözümü için 500 bin liraya kadar faiz desteği veriliyor.

İŞGEM/TEKMER PROGRAMI:
3.8 milyon liraya varan destek içeren bu programla; girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesi destekleniyor.

HIZLI DESTEK PROGRAMI:
Bu program, Covid-19'dan etkilenen imalat sektöründeki mikro/ küçük işletmeler ile imalat, bilgisayar programlama ve bilimsel Ar-Ge sektörlerindeki yenilikçi genç mikro/küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmeleri ve istihdam seviyelerini korumalarını sağlamak için hayata geçirildi.

Mikro ölçekli işletmelere 3 ay boyu 30 bin, küçük işletmelere de yine 3 ay boyunca 75 bin liraya kadar destek sağlanıyor. 2017 ve sonrasında kurulan ve yenilikçi faaliyetlerde bulunan işletmelere 25 bin liraya kadar ilave destek veriliyor. Bu destek için başvurular 3 Eylül'de sona eriyor.

Son Güncelleme: 24.08.2021 19:17
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KOSGEB Para Musluklarını Açıyor: 365 Bin Liraya Kadar Destek Olacak
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