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Osmaniye'de fıstık rekoltesi arttı

Osmaniye'de yer fıstığının üretim alanları genişlerken, 2020 rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 12'lik artış kaydedildi.

Osmaniye'de fıstık rekoltesi arttı

Osmaniye'de fıstık rekoltesi arttı

Osmaniye'de yer fıstığının üretim alanları genişlerken, 2020 rekoltesinde bir önceki yıla göre yüzde 12'lik artış kaydedildi.

06 Ocak 2021 Çarşamba 10:26
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Türkiye üretiminin yaklaşık yüzde 40'ını karşılayan Osmaniye'de kilogram başına fıstık fiyatlarındaki artış da üreticinin yüzünü güldürdü.

Önceki yıl 132 bin 881 dekar alana yer fıstığı ekimi yapılan kentte, 2020 yılında ekim alanı 149 bin 157 dekara yükseldi.

Bölgede yer fıstığında 2019'da 50 bin 373 ton ürün elde edilirken, geçen yıl yüzde 12'lik artışla rekolte 56 bin 680 tona yükseldi.

Yer fıstığının kilogram fiyatı 2019 yılında 6-7 lira civarındayken geçen yıl kilogram başı fiyatı 10 liraya çıktı.

Osmaniye Tarım ve Orman Müdür Vekili Recep Bulut, AA muhabirine, yer fıstığının dönüm başına verimi ve satış fiyatı nedeniyle kentteki üreticiler tarafından en çok tercih edilen ürünler arasında yer aldığını belirtti.

Bulut, yer fıstığının kent için önemine değinerek, şunları kaydetti:

"Kent genelinde 2019'da 132 bin 881 dekar alana yer fıstığı ekimi yapıldı. Rekolte olarak ise 50 bin 373 tonluk bir üretim gerçekleşti. Dönüm başına verim ise 380 kilogram seviyesindeydi. 2020 yılında ekim alanlarının genişlemesiyle 149 bin 157 dekar alanda yüzde 12'lik artışla 56 bin 680 ton ürün elde edildi. Dönüm başına verim ise aynı seviyede kaldı. Geçtiğimiz yıl kabuklu yer fıstığın kilogram fiyatı 6-7 lira seviyesinde satılıyordu. Bu sene ise 1. üründe kilogram fiyatı 10, 2. üründe ise 8,5 lira seviyelerinde satıldı. Yani bu yıl hem dikim alanı hem rekolte hem de fiyatlar bizi mutlu etti."

- Yer fıstığı 3 bin 500 ailenin geçimini sağlıyor

Yer fıstığının üretim olarak Türkiye'de ikinci, ürünün işlenmesi bakımından ise birinci sırada yer aldığını hatırlatan Bulut, "Fıstık, özellikle iş sahası olarak Osmaniye için önemli bir gelir kapısı. Fıstığın işlenmesiyle ilgili kent genelinde 350 işletmemiz var ve bu işletmelerden 3 bin 500 aile geçimini sağlıyor. Fıstığı eken ve toplayanları da katarsak yıllık 10 bin kişinin fıstıktan ekmek yediğini söyleyebiliriz. Sadece yurt içi piyasaya değil bazı firmalarımız yurt dışına da fıstık ihraç ederek ülke ekonomisine de katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.

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