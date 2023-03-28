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Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak

Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacak.

28 Mart 2023 Salı 12:42

Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak.

Adaylar tercihlerini, 28 Mart 2023 – 3 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecek.

Sağlık Bakanlığından:
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ ALIM İLANI

1.Sağlık Bakanlığı taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 45/A maddesi kapsamında 31.600 sözleşmeli sağlık personeli Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile alınacaktır.

2.Ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeylerinde tercih yapılabilecek sözleşmeli personel pozisyonlarının ve başvuru şartlarının bulunduğu KPSS-2023/5 Tercih Kılavuzu, ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden yayınlanacaktır.

3.Adaylar tercihlerini 28 Mart 2023 – 03 Nisan 2023 tarihleri arasında tercih kılavuzunda belirtilen kurallara göre ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresini girerek yapabilecektir. ÖSYM’ye veya Sağlık Bakanlığına posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır.

4.Sözleşmeli personel pozisyonlarının unvan/branş ve öğrenim düzeylerine göre dağılımı ekte gösterilmiştir.

Kamuoyuna ilanen duyurulur.

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Sağlık Bakanlığı 31.600 Sözleşmeli Sağlık Personeli Alacak
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