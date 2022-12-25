Şahin Balcıoğlu, ‘KGF piyasayı ciddi ölçüde rahatlatacak diye düşünüyoruz’

BloombergHT’de Güzem Yılmaz Ertem’in sunuculuğunu yaptığı ‘Fokus’ programına katılan Şahin Balcıoğlu, “KGF’nin açılması piyasayı ciddi ölçüde rahatlatacak diye düşünüyoruz” dedi.

Balcıoğlu, açıklamasında; “KGF uzun süredir beklediğimiz bir haberdi. Daha öncede KGF kredileri açılacak diye söylendi ama açılmadı. Bu piyasayı ciddi ölçüde rahatlatacak diye düşünüyoruz. Çünkü bankaların kendi kaynaklarından verecekleri paralar çok yüksek maliyetli. Bu maliyetleri öncelikle insanların çıkartması lazım. Ticarette amaç kar etmektir veya ticaretinizi devam ettirmek, kar etmeseniz bile. Ama bugünlerde bunu maalesef yapamıyoruz. Neden yapamıyorduk? Genel sektör için söylüyorum, bütün ekonomi için söylüyorum. Sizin bir müşteride olan alacağınızı alarak sizde onu alarak bir yerlere ödeyeceksiniz. Bu ödemede müşterinizin parası aksadığında bankadan kredi alamıyor, krediye erişimi olukça zordu. Buda ödemelerde karmaşaya neden oluyordu. KGF bu yüzden imalat sektörü ve ticaret için oldukça önemli. Tabi herkese istediği kadar yetecek para maalesef dünyada yok, Türkiye’de yok. Belli bir ölçüyle dağıtılması ve bu ölçünün doğru bir ölçü olması herkesin istediği bir durum. Bizde bundan mutlu olacağız. Detayları henüz net olarak belli değil. Belirlendiği zaman daha detaylı bir açıklama yapabilirim” diye konuştu.

Kredi faiz oranları hakkında değerlendirmede bulunan Balcıoğlu, “Şuanda uzun vadeli finansman sağlayamıyoruz, kısada sağlayamıyoruz. Bir takım engellerle karşılaşıyoruz. Bizi tatmin eden bir durum değil ama parayı satanda bir ticarethane, bu nedenle kendi kurallarını kendisi belirliyor. Şimdi burada bizim parayı kazanmamız esas olan, parayı kazanıyor, çalışıyor iseniz fatura keseriniz, KDV ödersiniz. Bunlar kendi içinde dönen bir sistem. Dolayısıyla bizim düşüneceğimiz birinci madde bu döngüyü sağlayabilmek. Bu döngünün durmamasını sağlamak. Bunu sağladığımız da birçok şeyi kendiliğinden çözmüş olacağız” ifadelerini kullandı.