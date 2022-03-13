Sigaraya zam!

Sigara fiyatlarına yaklaşık yüzde 8’lik bir zam gelirken güncel fiyatlar 23,5 TL ve 27 TL arasında değişiklik gösterdi. Böylece yaygın olarak tüketilen bu ürün grubunun sigarları 2 TL daha zamlanmış oldu.

ENFLASYON SEPETİNE DOĞRUDAN YANSIYOR

Ocak ayında sigaraya gelen yüksek zamlarla birlikte sektörde ortalama paket fiyatı 18,7 TL'den yaklaşık 22,7 TL'ye yükselmişti.

Sigaranın enflasyon sepetinde alkolle birlikte yüzde 5 civarında bir ağırlığı bulunuyor. Ayrıca vergi yükü de oldukça fazla. Dolayısıyla fiyatlarındaki artış enflasyon oranına doğrudan yansıyor.

ÖTV GELİRLERİ İÇİNDEKİ PAYI ARTIYOR

Geçtiğimiz yıl tütün ürünleri tek başına tüm vergi gelirlerinin neredeyse yüzde 6'sını sağlamıştı. Zamların yapıldığı ocak ayında ise tütün mamüllerinden toplanan ÖTV yüzde 74 artışla 5,3 milyar TL'den 9,2 milyar TL'ye yükselmişti.

Alkol ve tütün ürünlerinden toplanan ÖTV ise yüzde 68 artışla 7,2 milyar TL'den 12,1 milyar TL'ye yükselmişti.