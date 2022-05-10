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Kahramanmaraş
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TOKİ’den Kahramanmaraş’ta 460 konutluk ihale!

Yeni konut yatırımları için düğmeye basan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta yeni proje inşa edecek.

TOKİ’den Kahramanmaraş’ta 460 konutluk ihale!

TOKİ’den Kahramanmaraş’ta 460 konutluk ihale!

Yeni konut yatırımları için düğmeye basan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş’ta yeni proje inşa edecek.

10 Mayıs 2022 Salı 14:12
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Yeni konut yatırımları için düğmeye basan Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesi’nde 250, Pazarcık İlçesi 2. Etap’ta ise 210 konut projesi için ihale ilanı yayınladı.

Kahramanmaraş, Güneşevler Mahallesi 250 Konut Yapım İşi

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesi 250 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

İHALE İLANI

KAHRAMANMARAŞ İLİ DULKADİROĞLU İLÇESİ GÜNEŞEVLER MAHALLESİ 250 ADET KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesi 250 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/396659
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 – 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kahramanmaraş İli Dulkadiroğlu İlçesi Güneşevler Mahallesi 250 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle 250 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kahramanmaraş
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.05.2022 – 11:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) – Toplantı Salonu

Kahramanmaraş, Pazarcık İlçesi 2. Etap 210 Konut Yapım İşi

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi 2. etap 210 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi (E- İhale)
T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI (TOKİ)

İHALE İLANI

KAHRAMANMARAŞ İLİ PAZARCIK İLÇESİ 2 ETAP 210 KONUT İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ İŞİ
T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi 2 etap 210 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2022/373248
1-İdarenin
a) Adı : T.C. ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK VE İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ BAKANLIĞI TOPLU KONUT İDARESİ BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Bilkent Plaza B1 Blok 06800 Bilkent ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 3125652000 – 3122667748
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı : Kahramanmaraş ili Pazarcık ilçesi 2 etap 210 Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : Tünel Kalıp Sistemiyle 210 Adet Konut İnşaatı ile Altyapı ve Çevre Düzenlemesi İşi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kahramanmaraş
ç) Süresi/teslim tarihi : Yer tesliminden itibaren 500 (BeşYüz) takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 17.05.2022 – 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (Toki) – Toplantı Salonu

Son Güncelleme: 10.05.2022 18:31
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TOKİ’den Kahramanmaraş’ta 460 Konutluk Ihale!
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