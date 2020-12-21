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Yumurtanın Fiyatı Tavuk Etini Solladı!

İki yumurta kırıp yemek de lüks oluyor... Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı artık kıyma fiyatıyla yarışıyor.

Yumurtanın Fiyatı Tavuk Etini Solladı!

Yumurtanın Fiyatı Tavuk Etini Solladı!

İki yumurta kırıp yemek de lüks oluyor... Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı artık kıyma fiyatıyla yarışıyor.

21 Aralık 2020 Pazartesi 10:42
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Koronavirüs salgınının ardından yumurta fiyatlarında sert artış yaşandı. Yumurtanın 30'lu paket fiyatı tavuk fiyatlarını geride bıraktı artık kıyma fiyatıyla yarışıyor.

YUMURTANIN TANESİ NEREDEYSE 1 TL OLDU

Yumurta fiyatları son bir yılda iki katına çıktı. Pandemi döneminde uzaktan eğitim ve evden çalışma kahvaltı alışkanlığını artırırken, bu dönemde yumurta tüketimi de arttı. Aynı dönemde yem fiyatları da artınca yumurtaya üst üste zam geldi. Pandeminin ilk dönemlerinde 12-13 lira olan 30'luk yumurta paketi, 25-30 liranın üzerine çıktı. Yani yumurtanın tanesi neredeyse 1 TL oldu.

YEM FİYATLARINDAKİ ARTIŞ YUMURTAYA YANSIYOR

NTV'ye yumurtadaki fiyat artışını ve yumurtaların üzerine son kullanma tarihi damgası vurulmamasını değerlendiren İstanbul Yumurta Üreticileri Toptancıları ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Necati Yıldırım, durumun yem fiyatlarından kaynaklandığını söyledi.

Yıldırım, "Tüketimde bir artış oldu yüzde 10'luk ama bu zammı etkileyecek şekilde değil. Zammın sebebi, üretici 18 aydır zarar ediyor, ham maddenin fiyatı arttı" ifadesini kullandı.

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