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2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı!

2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından dua ederek camiden ayrıldı.

2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı!

2021'in ilk sosyal mesafeli cuma namazı kılındı!

2021 yılının ilk cuma namazı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafe gözetilerek kılındı. Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından dua ederek camiden ayrıldı.

01 Ocak 2021 Cuma 15:57
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Sakarya'da vatandaşlar yeni yılın ilk cuma namazını araç kullanmadan gittikleri evlerine en yakın camilerde kıldı.

Seccadelerini alarak Adapazarı ilçesindeki Orhan Gazi Camisi'ne gelen vatandaşlar, İl Müftüsü Hasan Başiş'in namazdan önce yaptığı vaazı dinledi.

Vatandaşlar, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından dua ederek camiden ayrıldı.

BOLU
Bolu'da vatandaşlar cuma namazlarını ikametlerine yakın camilerde kıldı.

Polis ekipleri, camilere araçları ile gelenlere yönelik denetim yaptı.

KOCAELİ
Kocaeli'de yeni yılın ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirlerinin gölgesinde kılındı.

Salgınla mücadele tedbirleri nedeniyle 2021'i evde karşılayan vatandaşlar, yılın ilk cuma namazı için öğle saatlerinde sokağa çıktı.

Bazı vatandaşlar, soğuk ve yağışlı havaya rağmen cuma namazını İzmit Milli İrade Meydanı'nda kılmayı tercih etti.

Vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına dikkat ettikleri gözlendi.

BARTIN
Bartın'da camilere dezenfektan kullanarak giren vatandaşlar, kurallara uyarak namaz kıldı.

Yukarı Halilbey Camisi'nde çok sayıda kişi sosyal mesafeye göre belirlenen kapasiteyi aşmadan ve kurallara uyarak cuma namazı kıldı, dua etti.

DÜZCE
Düzce'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasında ikametlerine en yakın camiye gelen vatandaşlar cuma namazını kıldı.

Seccadeleri ile Merkez Büyük Camisi'ne gelenler, sosyal mesafeye uygun aralıklarla saf tutarak namazını eda etti.

KARABÜK
Karabük'te 2021'in ilk cuma namazı Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürüyüş mesafesindeki camilerde kılındı.

Vatandaşlar, araç kullanmadan ikametlerine en yakın camiye yürüyerek geldi.

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