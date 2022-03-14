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ABD'li şirketler adına Türkiye’ye önemli ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant Türkiye'yi ziyaret edecek.

ABD'li şirketler adına Türkiye’ye önemli ziyaret

ABD'li şirketler adına Türkiye’ye önemli ziyaret

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant Türkiye'yi ziyaret edecek.

14 Mart 2022 Pazartesi 13:18
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Amerikan Şirketler Derneği (AmCham) Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Tankut Turnaoğlu, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ABD'li şirketlerin bu ülkedeki faaliyetlerini sonlandırdığına yönelik açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Ford, Boeing, General Motors, ExxonMobil, FedEx, Ford, Nike, Adidas, McDonald's, KFC, Starbucks, Coca-Cola, PepsiCo, Airbnb, Netflix, Visa, Mastercard, American Express, Apple, Levi's ve Walt Disney gibi çok sayıda ABD merkezli uluslararası şirketin Rusya'daki faaliyetlerini askıya aldığını açıklamasının ardından Goldman Sachs da Rusya'dan çıkacağını duyuran ilk ABD bankası olmuştu.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından bu ülkeden Türkiye'ye önemli bir ziyaret gerçekleşeceği açıklandı.

Amerikan Şirketler Derneği Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Turnaoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceğini bildirdi.

Şirketleri temsilen geliyor

Tankut Turnaoğlu, Myron Brilliant ile bölgesel gelişmeler ışığında Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerini değerlendireceklerini söyledi.

Turnaoğlu, "Türkiye'de yaklaşık 50 milyar dolarlık yatırımı bulunan 110 ABD merkezli şirketi temsil eden AmCham Türkiye olarak Türkiye'yi bölgesel merkez yapmaya yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz." dedi.

ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Brilliant'ın ABD'li şirketleri temsilen Türkiye'de olacağı, iş dünyası ile toplantılarda karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesinin ele alınacağı ve Rusya-Ukrayna bölgesel gelişmeleri sonrası Türkiye-ABD ekonomik ilişkilerindeki fırsatların değerlendirileceği öğrenildi.

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ABDli şirketler Adına Türkiye’ye önemli Ziyaret
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