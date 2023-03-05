Galeriler Videolar Yazarlar
Kahramanmaraş
GENEL GÜNDEM SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM EĞİTİM ASAYİŞ TEKNOLOJİ DIŞ HABERLER KÜLTÜR-SANAT ÇEVRE BİLİM VE TEKNOLOJİ CUMHURBAŞKANI HABERLERİ BAŞBAKAN HABERLERİ YEREL MAGAZİN Politika KPSS TYT VE YKS diziler Bilim, Teknoloji Anketler Kurumsal
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Depremde Hasar Gören Yollar Onarılıyor!
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Başkan Güngör’den Hal Esnafına Ziyaret
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
Kahramanmaraş Büyükşehir’den ‘Özel’ Etkinlik
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
‘Deli Bahar’ Tiyatroseverleri Bekliyor!
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı Satışı Yapanlara Yönelik Eğitim
Büyükşehir’den Ev ve Süs Hayvanı...

Aman dikkat! Kahramanmaraş’ta fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illeri için fırtına uyarısı yapıldı.

Aman dikkat! Kahramanmaraş’ta fırtına bekleniyor!

Aman dikkat! Kahramanmaraş’ta fırtına bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illeri için fırtına uyarısı yapıldı.

05 Mart 2023 Pazar 11:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda, Pazartesi sabah saatlerinden itibaren; Adana, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye ve Kilis illerinde etkili olması beklenen kuvveti rüzgar ve fırtınanın yer yer saatte 100 kilo metre hızına ulaşabileceği bildirildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın Salı günü akşam saatlerinde etkisini kaybedeceğinin tahmin edildiği duyuruldu. Yapılan açıklamada; çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı tedbirli olunması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Aman Dikkat! Kahramanmaraş’ta Fırtına Bekleniyor!
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu
Ohal İlan Edilen İllerde Araçların Muayene Süresi Mayıs’a Kadar Donduruldu
Kahramanmaraş depremlerinde bina böyle yıkıldı!
Kahramanmaraş depremlerinde bina böyle yıkıldı!
Meral Akşener 6’lı masayı devirdi!
Meral Akşener 6’lı masayı devirdi!
Kahramanmaraşlı O İsimler Tutuklandı
Kahramanmaraşlı O İsimler Tutuklandı
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı!
Kahramanmaraş'ta kalıcı konutların inşasına başlandı!

banner374

banner367

banner366

banner360

banner326

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Kahramanmaraş Haberleri, Maraş Haberleri | ANADOLU PRESS

    BAĞCILAR / İSTANBUL

    0530 200 0390

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı saklıdır. Kaynak gösterilmeden alınamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    maraş haberleri | kahramanmaraş haberleri | kahramanmaraş haber