Bakan Soylu Sağlık Durumuyla İlgili İlk Kez Konuştu: Kahramanmaraş'ta Fizik Tedavi Görüyorum

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, rahatsızlık yaşadığı için bir süre inzivaya çekileceğini açıklamıştı. Solyu, deprem bölgesinde CNN Türk'e açıklama yaptı. Sağlık durumuna ve deprem bölgesindeki çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

"15 YAŞINDAN BERİ BEL FITIĞIM VAR"

Bakan Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Allah herkese sağlık versin, her şeyin başı sağlık tabii. Geçen gün fizik tedavimi yapan bir arkadaş var, Kahramanmaraş'ta, yaşın kaç dedim 37, dedim ki 38 yıldır bu benim arkadaşım. 15 yaşından beri bel fıtığım var, iyice kötüleşti. Bazen soğuktan... Şanlıurfa'da sel olunca, biraz da ayakları ıslanınca insanın etkiliyor, soğuk da aldık galiba. Kontrol edemediğimiz bir durum söz konusu oldu. Ama şu anda biraz daha iyiyim, iyi bir durumdayım. Benim rahmetli büyük ninem vardı, babamın babaannesi. Bu hastalıkların büyük bölümü genetik zaten. Bakmak lazım, spor yapmak lazım. Öyle bir imkanımız da yok. Kahramanmaraş'ta fizik tedavi görüyorum."

YIKIM ÇALIŞMALARININ YÜZDE 40'I BİTMİŞ DURUMDA

"Bu deprem bölgesinin en büyük yıkımı burada. Oran olarak da sayı olarak da burada. Hem binaların büyüklüğü açısından hem de bina sayısı açısından da burada. Şu anda burada 21 bin 300 yıkık ve acil yıkılacak bina var. Şu ana kadar, biliyorsunuz diğer illere nazaran burada farklı bir yöntemimiz var, biz geceleyin de burada yıkım yapıyoruz. Hem yıkım hem taşıma yapıyoruz. İlk önce 2 bin kamyondan başladık günlük. Sonra 4 bin, sonra 6 bine çıktık. Bugün 12 bin 812 bin 900'e çıktı. Hedefimiz 13 bindi. Biz 13 bin kamyonla günlük, sürdürülebilir kılarsak... Zannediyorum şu anda yüzde 40'ı bitmiş burada. Ama tekrar söyleyeyim bir yanılgı olmasın; Acil yıkılacak ve yıkık olanların taşınması ve kaldırılması yüzde 40'ı bitti."