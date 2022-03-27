Erdoğan "Şifa" Diyerek Tavsiye Etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önceki gün Yeni Tokat Havalimanı ve diğer yapımı tamamlanan tesislerin toplu açılış töreni için gittiği Tokat'ta Hıdırlık Sosyal Tesisleri'nde çiftçiler ile bir araya geldi buluşmanın tamamı gece saatlerinde televizyon ekranlardan yayınlandı.

"HER AKŞAM BU DÖRTLÜYÜ YER YATARIM, ŞİFA"

Buluşmanın bir bölümünde söz alan Tokat Arıcılar Birliği Başkanı Ali Demir, bal ve arıcılık ile ilgili açıklama da bulundu.

Baldan söz açılması üzerine bir tavsiyede bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Şimdi ben bir şey tavsiye edeceğim. Tabii ben şunu yapıyorum. Her akşam yatarken manda yoğurdunun içine Medine hurması doğrarım, 3 ya da 5 tane. Ona biraz çay kaşığı kestane balı ve bir de içine yulaf ezmesi atarım. Karıştırarak yer yatarım. Şifa." ifadelerini kullandı.