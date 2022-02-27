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Güneşli günler bitti, kar geri geliyor!

Türkiye'de son günlerde etkisini gösteren güneşli hava, yerini bir kez daha kar yağışına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

Güneşli günler bitti, kar geri geliyor!

Güneşli günler bitti, kar geri geliyor!

Türkiye'de son günlerde etkisini gösteren güneşli hava, yerini bir kez daha kar yağışına bırakıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

27 Şubat 2022 Pazar 17:01
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Türkiye'de Mart ayının yaklaşmasıyla birlikte hava sıcaklıkları da yükselmişti. Ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yerini bir kez daha kar yağışına bırakacağını açıkladı. Müdürlük tarafından yapılan açıklamaya göre İstanbul'da çarşamba günü karla karışık yağmur bekleniyor.

ÜLKE GENELİNDE PARÇALI BULUTLU HAVA HAKİM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz ile Adana, Osmaniye, Hatay, Samsun, Çorum, Amasya, Rize ve Artvin kıyılarının yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

GECE SAATLERİNDE YAĞIŞ BEKLENİYOR

Genellikle yağmur ve sağanak, gece saatlerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Kütahya, Afyonkarahisar ve Eskişehir çevreleri ile Edirne ve Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinde Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'de, gece saatlerinde Aydın, Muğla, Denizli ve Uşak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

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Güneşli Günler BittiKar Geri Geliyor!
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