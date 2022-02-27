Bölgenin En Büyük Outdoor Mağazası Kahramanmaraş’ta Açıldı

Bikamping outdoor yeni showroom’unu hürriyet mahallesinde görkemli bir törenle kamp ve spor tutkunlarının hizmetine sundu. İlk önce Kuran-ı Kerim tilaveti ve dualar ile açılış kurdelası kesilen mağazaya ilgi ve katılım yoğun oldu!

Yaklaşık 3 senedir kamp ve doğa sporları ile ilgilenen işletme sahibi Enes Gürdal ise mikrofonlara şunları söyledi: ‘’işletmemiz 1.5 yıldır hizmet veriyor ilk etapta E-Ticaret olarak başladık, Kahramanmaraş’ta böyle bir mağaza neden olmasın ki ? dedik biz ailecek offroad ve dağcılık ile uğraşıyoruz severek yaptığımız bir alan dalı ekipmanlarımızı çevre illerden temiz edeceğimize kendi şehrimizde kuralım biz sürdürelim istedik şehrimizde gayet ilgi uyandırdı özellikle meraklıları çok memnun Kahramanmaraşımıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz doğa, kamp ve mutluluk adına bulabilecekleri her şey burada mevcut, insanlarımız şehir hayatından biraz uzaklaşmak istedikleri anda ekipmanlarımız ile biz devreye giriyoruz insanlarımızı doğaya davet ediyoruz sloganımız ile ‘’sizleri kamp ve doğayı sevdirmeye geldik’’ diyerek açılışa özel yüzde 30 indirim ile müşterilerimizi bekleriz. Dedi

Açılışa ise Kahramanmaraş Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Emin Terzioğlu, İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu, Sütçüimam Üniversitesi Rektörü Niyazi Can ve bir çok işadamı ve vatandaşlar katıldı!



Daha sonra mikrofonlara konuşan Sütçüimam üniversitesi Rektörü Niyazi Can ise; ‘’Bugün şehrimiz farklı bir müesseseye kavuşmuş oldu, biz bu tür mağazaların açılışını Kahramanmaraş için bir değer olarak görüyoruz memnuniyetimizi dile getirmek isterim, tüm fakülte ve öğrencilerimizinde sağlıklı ve spor sever olmalarını doğayla iç içe olarak sürdürmelerini isterim içinde bulunmalarını isterim bu anlamda mağazanın bu amaca hizmet edeceğini düşünüyorum herkese sağlık ve afiyet diliyorum’’ dedi



Dünyaca ünlü 20’den fazla markanın ürünlerinin bulunduğu ve aynı zamanda bisikletinizi servise bırakıp alışverişin keyfine varabileceğiniz mağaza Rize’de bisiklet ve outdoor üzerine önemli bir ihtiyaca cevap vermeyi hedefliyor.