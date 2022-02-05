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Kahramanmaraş için acele kamulaştırma kararı çıktı

İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapılacak enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş için acele kamulaştırma kararı çıktı

Kahramanmaraş için acele kamulaştırma kararı çıktı

İstanbul ve Kahramanmaraş'ta yapılacak enerji projeleri için proje güzergahlarında bulunan bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

05 Şubat 2022 Cumartesi 12:38
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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, İstanbul'da, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait "154 kV Ömerli RES Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında saha ve güzergaha isabet eden taşınmazlar TEİAŞ tarafından kamulaştırılacak.

Kahramanmaraş'taki "380 kV Kahramanmaraş 380-Andırın 380 Enerji İletim Hattı Projesi" kapsamında da proje güzergahına isabet eden taşınmazlar, direk yerleri mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisi ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle TEİAŞ tarafından istimlak edilecek.

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