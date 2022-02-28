Kahramanmaraş için şiddetli yağış uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada,

"Doğu Akdeniz'de beklenen yağışların 01.03.2022 Salı gününden itibaren bölge genelinde 3 gün boyunca aralıklarla kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve zaman zaman gök gürültülü sağanak, rakımı 900-1100 metre üzeri yerlerde kuvvetli yer yer yoğun kar şeklinde görülecek yağışların Osmaniye il genelinde, Adana'nın kuzeyinde (Tufanbeyli, Saimbeyli, Feke, Kozan), Hatay'ın kıyı kesimi ile kuzeyinde (Erzin, Dörtyol, Payas, İskenderun, Arsuz, Samandağ, Yayladağı) ve Kahramanmaraş'ın batısında ve güneyinde (Göksun, Merkez Onikişubat, Andırın) çok kuvvetli ve şiddetli (12 saatte metrekareye 51-75 kg, üç günde toplam 100 kg ve üzeri) olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 03.03.2022 Perşembe akşam ve gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Ani sel, su baskını, kiyi kesimlerde yıldırım, yüksek kesimlerde kuvvetli rüzgarla birlikte tipi ile buzlanma, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.