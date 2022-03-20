Kahramanmaraşlı Belediye Başkanları Londra’da güç birliği yaptı

Edmonton’da Kervan Restoranda düzenlenen programa, Kahramanmaraş’ın Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Elbistan Belediyesi Meclis Başkan Vekili Yunus Kaan Kısaca katıldı.
Kahramanmaraşlı belediye başkanları yardım gecesinde birlik beraberlik mesajı vererek, birbirlerine günün anısına hediyelerde bulundular.
Yardım kampanyasında satışa sunulan biletlerden elde edilen gelir, korona virüsten (Covid-19) etkilenen kişiler ve ön safta çalışan bölge insanları için kullanılacak.