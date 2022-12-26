KİÜ’de ‘Rektörlük Devir-Teslim’ Töreni Gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 13. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7. maddeleri gereğince Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi Rektörlüğü’ne (KİÜ) atanan Prof. Dr. İsmail Bakan, kurucu Rektör Prof. Dr. Sami Özgül’den görevi devraldı.

Rektörlük Makamında gerçekleştirilen devir-teslim töreninde KİÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Genel Sekreter Mustafa Kemal Hançerli ve akademisyenler hazır bulundu. Yeni Rektör Prof. Dr. Bakan’ın, rektörlük binişini giydiren ve mazbata ile rektörlük mührünü teslim eden, kurucu Rektör Prof. Dr. Özgül, “hayırlı olsun” dileklerini iletti.

Bakan’a başarılar dileyen Özgül, “makamlar ve mevkiler gelip-geçicidir. Bu bir bayrak yarışıdır ve önemli olan geride hoş bir seda bırakmaktır. Bizler 4 yıl süren görevimiz boyunca elimizden geldiğince İstiklal Üniversitesi’ni geliştirmeye, bu üniversiteyi sağlam temeller üzerinde inşa etmeye gayret ettik. Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Adnan Küçükönder, Genel Sekreterimiz Mustafa Kemal Hançerli ve tüm mesai arkadaşlarımızla beraber üniversitemizi bugünlere getirdik. Şahsım adına onlara teşekkür ediyorum. Tabi ki başarılı olduğumuz noktalar olmuştur, eksik bıraktığımız yerler olmuştur. İnşallah bundan sonraki süreçte de, yeni rektörümüz Prof. Dr. İsmail Bakan hocamız bu bayrağı daha iyi yerlere getirecektir. Kendisine ve ekibine yürekten başarılar diliyorum. Bu atamanın ülkemiz, şehrimiz ve en önemlisi de üniversitemiz için hayırlı-uğurlu olmasını diliyorum” diye konuştu.

Görevi devralan Prof. Dr. İsmail Bakan da, bugüne kadar verdiği hizmetler dolayısıyla Prof. Dr. Özgül’e teşekkür etti. Bundan sonraki süreçte KİÜ’yü daha iyi noktalara taşımak için gayret edeceklerini ifade eden Prof. Dr. Bakan, şöyle konuştu:

“Sözlerimin başında, atamamızı uygun bulan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum, saygılarımı sunuyorum. YÖK Başkanımız Prof. Dr. Erol Özvar hocama teşekkür ediyorum. Bizi bu göreve layık gördüler. Tabi ki, Sami Hocamız üniversitemizi kurdular, bugünlere getirdiler. Bu büyük bir çaba ve emek gerektiren bir süreç. O yüzden sayın hocam, emeklerinize sağlık.. Üniversiteye yapmış olduğunuz katkı ve hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Gerçekten bir kurumu, yönetmek büyük bir sorumluluk istiyor. O sorumluluğu sonuna kadar bir sorunla karşılaşmadan başarılı bir şekilde yerine getirip, birbaşkasına devretmek, bir yöneticinin gurur duyacağı en önemli hususlardan biridir. Bu bağlamda hocamı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum.”

Aldığı sorumluluğun bilincinde ve farkında olduğunu dile getiren Bakan, “Bu kurumlar önemli ve ne olursa olsun mutlaka geliştirilmesi gereken, adım adım ileri götürülmesi gereken birimlerdir. Buraların çok iyi yönetilmesi gerekiyor. Burada gönül kırgınlığı olmaz-küskünlük olmaz. Esas olan bundan sonraki süreçte kendi şahsımız değil, kurumun gelişmesidir. Kuruma kimler hangi katkıyı sağlayacaklarsa, bütün ilgili birimlerle, ilgili kurumlarla ve yetkililerle sürekli diyalog halinde olacağız. Sayın Valimizle, Büyükşehir Belediye Başkanımızla, diğer Belediye Başkanlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla ve çalışma arkadaşlarımızın destekleriyle inşallah İstiklal Üniversitesi’ni, akran üniversiteler konumuna getirmeye, daha iyi yerlere taşımaya gayret göstereceğiz” ifadelerini kullandı.

Günün anısına her iki rektör birbirine çiçek takdiminde bulunurken, Prof. Dr. Bakan, yaptığı hizmetler dolayısıyla Prof. Dr. Özgül’e plaket verdi.