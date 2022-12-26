Onikişubatlı Kadınlar, Bilgi ve Kültür Evleri’nde Hem Öğreniyor Hem Eğleniyor

İlçesine kazandırdığı birbirinden önemli yatırımlarla merkezden kırsala Onikişubat’ın çehresini değiştiren, hizmetleriyle de taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Hanefi Mahçiçek başkanlığındaki Onikişubat Belediyesi, ilçeye değer katan projelerini en verimli şekilde vatandaşların hizmetine sunmaya devam ediyor.

Başkan Mahçiçek, Kahramanmaraş’ın kadim tarihinden aldığı ilhamla bir taraftan Onikişubat’ı imar eden projelerini büyük bir hassasiyetle ilçeye kazandırırken, bir taraftan da neslin ihyası için eğitim, kültür ve sanat alanında projeler üretiyor.

Kırsal mahallelerde ikamet eden vatandaşların, şehir merkezinde olduğu gibi bütün imkanlardan faydalanması amacıyla 65, ilçe merkezine ise 8 adet Bilgi ve Kültür Evi kazandıran Başkan Mahçiçek, gençler başta olmak üzere özellikle kadınlar için sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyecek donatılarlazenginleştirilen tesislerin en verimli şekilde kullanılmasına özen gösteriyor.

Kadınlar hem öğreniyor, hem de ev ekonomisine destek oluyor

Onikişubat Belediyesi, yaptığı çalışmalarla el emeği ile üreten kadınların ekonomi içerisinde aktif rol almasını desteklerken, sürdürülebilir kadın girişimciliğine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Bu kapsamda Onikişubat Belediyesi’nin Bilgi ve Kültür Evleri, Halk Eğitim Merkezi ile kurulan işbirliği neticesinde kadınlar için de eğitim ve çeşitli kursların verildiği önemli bir merkez oluyor. Hafta içi her gün, belirli program dâhilinde 15’erli gruplarla kadınlar, el işi kurslarında sim sırma, tel kırma, dantel ve kanaviçe öğrenirken, giyim kursunda ise mont, kaban, çocuk elbiseleri, sweat, eşofman gibi çeşitli kıyafetler dikiyor.

Kursiyerler, piyasanın yarı fiyatına ürettikleri bu kıyafetleri yakın çevresine ya da sosyal medya aracılığıyla satarak gelir de elde ediyor. Kurslarla sosyalleşen kadınlar,el becerilerini geliştirirken, kendilerine olan güvenlerini de artırıyor. Kadınlar, Onikişubat Belediyesi Bilgi ve Kültür Evleri’ndeki kurslara büyük ilgi gösteriyor.

Bilgi ve Kültür Evleri’nde neler var?

Onikişubat Belediyesi Bilgi ve Kültür Evleri’nde özellikle öğrencilerin gelişimine ve eğitimine destek veriliyor. Kütüphanesi, konferans salonu, derslikleri ve sosyal aktivite alanlarıyla gençlerin eğitim hayatlarına büyük katkısı olan Bilgi ve Kültür Evleri’nde; değerler eğitimi, kişisel gelişim ve kültürel gelişime dayalı eğitsel konular tema ediniliyor. Derslikler, atölyeler, kütüphaneler ve konferans salonlarıyla Bilgi ve Kültür Evleri’nde aynı anda en az 150 öğrencinin her türlü kurstan ve sosyal aktivitelerden faydalanmasına imkân sağlanıyor. Bilgi ve Kültür Evleri; gitar, bağlama, resim, halk oyunu kursları, akıl oyunları kapsamında; mangala, katamino, satranç, kişisel gelişim eğitimi olarak da Osmanlıca ve drama dersleri ile çocukların sosyo kültürel açıdan gelişimine, verilen hizmetle eğitim seviyesinin yükselmesine yardımcı oluyor. Aynı zamanda kadınlara yönelik eğitim ve çeşitli kurslar da düzenleniyor.