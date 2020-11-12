Mhp Genel Başkanı Bahçeli'nin Vefat Eden Öğretmeninin Cenazesi Mersin'de Defnedildi

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2010 yılından beri Mersin'de yaşayan ve yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiren emekli sınıf öğretmeni Özbak için Güneykent Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Nermin Özbak'ın yakınlarının yanı sıra Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ve Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel de katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yılmaz, "Liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin Osmaniye Yedi Ocak İlkokulundan kıymetli sınıf öğretmeni Nermin Özbak'ı Mersin'de son yolculuğuna uğurladık. Eğitim çınarına son görevimizi yaptık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.