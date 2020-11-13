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Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Asıl adıyla Hatice Yıldız Levent, sahne adıyla Muazzez Ersoy... Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı bir restoranın ortaklarıyla, 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu.

Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Muazzez Ersoy'dan restoran baskını! Polisler tabelaları indirtti...

Asıl adıyla Hatice Yıldız Levent, sahne adıyla Muazzez Ersoy... Klasik Türk müziği sanatçısı Muazzez Ersoy, yıllar önce 'isim hakkı üzerinden' sınırlı ölçüde anlaşma yaptığı bir restoranın ortaklarıyla, 'Muazzez Ersoy markasının haksız kullanımı' nedeniyle mahkemelik olmuştu.

13 Kasım 2020 Cuma 14:01
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Usta sanatçı, restoranda kendi ismi ve fotoğraflarını görünce dava açtı. Muazzez Ersoy'un avukatları, polis eşliğinde restorana giderek tabelaları indirtti. Yaşanan gelişmenin gündeme gelmesiyle 'Muazzez Ersoy kaç yaşında kimdir?' sorularının yanıtı merak edildi.

"HİÇBİR ORTAKLIĞIM VE İŞLETMESEL BAĞIM YOKTUR

Muazzez Ersoy'un isminin üzerinde basılı olduğu tüm servis, dekor ve hizmet ürünlerine el koydular. Operasyonla ilgili Ersoy, "Yeni adıyla Muazzez Ersoy&Neffis Et isimli restoran ile 'sınırlı ölçüde ismimi kullanım iznim' dışında hiçbir ortaklığım ve işletmesel bir bağım yoktur" dedi.

Ünlü şarkıcı, "Aramızdaki sözleşmeye rağmen, izinsiz ve haksız yere restorandaki garson ve usta önlüklerine, gömleklerine, menülere, masa örtülerine, şeker paketlerine, ocakbaşlarına, duvarlara, iç kapı girişlerine ismimi bastırdı ya da yazdırdılar" ifadelerini kullandı.

İşte Muazzez Ersoy'un o çok merak edilen hayat hikayesi:

Muazzez Ersoy kimdir, Gerçek ismi Hatice Yıldız Levent olan Muazzez Ersoy, İstanbul'un Kasımpaşa semtinde dünyaya gelmiştir. Çocukluğu ve gençlik yılları Kasımpaşa'da geçti. Babası Yaşar Levent, dolmuş şoförüydü. Annesi Fatma Hanım ise Cibali Tekel Tütün Fabrikası'nda çalışırdı.

Ortaokulu bitirdikten sonra öğrenimimi müzik dersleri alarak sürdürdü. İrfan Özbakır ve Baki Duyarlar gibi değerli hocalardan musiki dersleri aldı. Bir yandan da Beyoğlu'nda tezgahtarlık yaptı. İlk olarak 1982 yılında İstanbul Pembe Köşk Gazinosu'nda assolist olarak sahneye çıktı. 1985 yılında TRT Ankara Radyosu'nun açmış olduğu sınava katıldı fakat kazanamadı.

1989 yılında TRT Ankara Radyosu Şeflerinden Cahit Ünyaylar ile çalışmaya başladı. T.C. Kültür Bakanlığı Devlet Korosu Solisti olarak üç yıl görev yaptı.

1991 yılında "Seven Olmaz ki" adındaki ilk albümünü yaptı.

1995 yılında Nostalji Serisi albümlerinden birincisi "Nostalji 1" piyasaya çıktı. Gördüğü büyük ilgi üzerine 1996 yılında "Nostalji 2", 1997 yılında ise "Nostalji 3" albümlerini çıkarttı. 1998 yılında bir ilke imza attı, "Nostalji 4-5-6" aynı anda piyasaya çıktı. Ve böyle devam etti. 1995 yılında kurduğu "Levent Müzik" Şirketi'nde dünya starlarının yaptığı ve promosyon, müzik yönetmenliği, moda editörlüğü bölümlerini aynı çatı altında toplayarak bu konuda da öncü olmuştur.

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