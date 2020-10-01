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Orman Genel Müdürlüğü personel alıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı.

Orman Genel Müdürlüğü personel alıyor

Orman Genel Müdürlüğü personel alıyor

Orman Genel Müdürlüğü tarafından Resmi Gazete'de bir ilan yayımlandı.

01 Ekim 2020 Perşembe 11:31

Bu ilanda 64 şehirde 274 personel alımı yapılacağı belirtildi. Yayımlanan ilanda başvuru yapacak olan adaylarda KPSS şartı aranmıyor.

Söz konusu ilanda bu personel alım ilanının 5 Ekim ile 9 Ekim arasında Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü internet sitesinde yayımlanacağı belirtildi.

BAŞVURU TARİHİ

Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca taşra teşkilatına personel alımı yapılacağı vurgulandı ve başvuruların 5 Ekim 2020 tarihinde başlayacağı ifade edildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan OGM personel alımı ilanına göre sözlü ve uygulamalı sınav yapılacak ve belirtilen kadronun 4 katı kadar adayın sınava çağrılacağı ifade edildi. Kura yeri Orman Bölge Müdürlüğü üzerinden duyurulacağı gibi adaylara yazılı bir tebligat yapılmayacak.

ALIM YAPILACAK KADROLAR VE İLLER

Söz konusu alımlar illere göre dozer operatörü, greyder operatörü, ekskavatör operatörü, iş makinesi operatörü pozisyonlarında gerçekleştirilecek.

Ayrıca bu alımlar Adana, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bolu, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Giresun, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kayseri, Konya, Kütahya, Mersin, Muğla, Sakarya, Şanlıurfa, Trabzon ve Zonguldak illerinde gerçekleştirilecek.

İLANIN DETAYLARI

Konu ile ilgili olarak Orman Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi:

Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Genel Müdürlüğümüz taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere, Greyder Operatörü 171 adet, Dozer Operatörü 56 adet, Ekskavatör Operatörü 41 adet ve İş Makinesi Operatörü 6 adet olmak üzere toplamda 274 adet Belirsiz Süreli (daimi) işçi alımı yapılacaktır.

Adaylarda aranacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtilecektir. Bu ilanlar 05-09/10/2020 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yayımlanacaktır. İlanda belirtilen şartları taşıyan adaylar ilan süresince başvurularını İŞKUR üzerinden yapacaklardır.

Sözlü ve Uygulamalı Sınava, iş ilanında belirtilecek kadro sayısının 4 (dört) katı kadar aday çağrılacaktır. Bu adaylar noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecektir. Kura yeri ve tarihi İŞKUR açık iş ilanında belirtilecek olup ilgili Orman Bölge Müdürlüğü internet sitesinden de ayrıca duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı tebligatla bildirim yapılmayacaktır. İlan edilecek tüm pozisyonların deneme süresi 4857 sayılı İş Kanunu uyarınca iki aydır.

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ile Sözlü ve Uygulamalı Sınavın yeri ve tarihi Bölge Müdürlükleri internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları ilan, kura, sınav ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir.

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