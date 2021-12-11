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Süt Üreticisi İsyanda: Bizden 3 Liraya Alıyorlar, Marketlerde 18 Liradan Satılıyor

Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Oysa üretici litresini 3 lira 30 kuruşa satıyor. Çatalca'da süt üreticiliği yapan Recep Karataban, "Toptancı 3 liraya topluyor, 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" diyor.

Süt Üreticisi İsyanda: Bizden 3 Liraya Alıyorlar, Marketlerde 18 Liradan Satılıyor

Süt Üreticisi İsyanda: Bizden 3 Liraya Alıyorlar, Marketlerde 18 Liradan Satılıyor

Son günlerde sütün litre fiyatı marketlerde 18 lirayı buldu. Oysa üretici litresini 3 lira 30 kuruşa satıyor. Çatalca'da süt üreticiliği yapan Recep Karataban, "Toptancı 3 liraya topluyor, 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" diyor.

11 Aralık 2021 Cumartesi 13:31
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Süt fiyatları durdurulamıyor. Bir litre tam yağlı sütün fiyatı, market raflarında 18 liraya kadar yükseldi. Sütün litresini aylardır 3 lira 30 kuruştan sattıklarını belirten üreticiler ise artan maliyetlerden dert yandı. Üreticilere göre, market raflarındaki fiyat artışı ise aracılık yapan toptancılardan kaynaklı.

ARTAN MALİYETLER ÜRETİCİYİ VURUYOR

Örcünlü Mahallesi'nde 13 büyükbaş hayvanı bulunan süt üreticisi Recep Karataba, piyasalardaki fiyat dalgalanmalarının, özellikle hayvan beslerken kullandıkları yemlerin aşırı şekilde zamlanmasının maliyetlerini artırdığını da vurguladı.

"GEÇEN SENE DE SÜTÜN LİTRESİ 3 LİRAYDI"

Hayvanlardan elde ettikleri sütün fiyatının da aynı oranda yükselmemesi nedeniyle kazançlarında eskiye göre düşüş olduğunu aktaran Karataban, şöyle konuştu: "Bir litre sütün fiyatı 3 lira ile 3.5 lira arasında değişiyor. Bazıları 3 liradan alıyor sütü bazıları ise 3.5 liraya alıyor. Yem fiyatı geçen sene 80 liraydı, şimdi 230 lira. Yem fiyatı üç misli arttı ama süt fiyatı değişmedi. Fiyatlar marketlerde ise 10 liranın üzerinde. Bu durum çok garip. 3 liradan alıyorlar. Bu durumu yetkililerin çözmesi gerekiyor. Bu durumun diğer sebeplerinden biri ulaştırma. Çünkü 3 ay önce mazot 6 liraydı, şimdi 10 lira. Toptancı bu durumu da değerlendiriyor. Geçen sene de sütün litresi 3 liraydı. Toptancı 3 liraya topluyor artık, değerlendirip 10 lira ve üzeri insanlara acımadan satıyorlar" dedi.

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