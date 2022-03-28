Terör örgütü PKK, cami basıp Kur'an-ı Kerim yaktı

Pkk'lı teröristlerin Suriye'de dini değerlere yönelik saldırıları her geçen gün daha da artıyor. Fırat'ın doğusunda işgal altında tuttukları bölgelerde halka zulmederken düzenli olarak camilere de saldıran PKK, son olarak Deyrizor'un Darnaj kasabasında cami imamının evini ateşe verdi.

KARŞI ÇIKAN VATANDAŞLARIN EVLERİNİ DE ATEŞE VERDİLER

Camiye saldırıp Kur'an-ı Kerimleri yakan teröristler, imam Usame Halil el-Vatban başta olmak üzere kendilerine karşı çıkan herkesi de tutukladı. Halkı kışkırtmak için Kur'an-ı Kerimleri yere atıp yakan teröristler, karşı çıkan vatandaşların da evlerini ateşe verdi. Aralarında çocukların da bulunduğu onlarca sivil hiçbir gerekçe gösterilmeksizin gözaltına alındı.

PAZAR VE ALIŞVERİŞ NOKTALARINI TAMAMEN KAPATTILAR

Kasaba halkı uzun süredir keyfi tutuklamalar, sivillere yönelik ihlaller ve dini değerlere yönelik saldırılar nedeniyle eylemler düzenliyordu. Sokağa çıkma yasağı getiren teröristler, pazar ve alışveriş noktalarını tamamen kapattı. Bölgeye giriş ve çıkışların yasaklanmasıyla gıda girişi ve hastaların tedavisi sekteye uğradı.

SİVİLLERİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR

Fırat kıyısında onlarca hasta, kadın ve çocuğun beklediği belirtiliyor. Öte yandan; bölgede yaşayan Müslüman Suriyeli Kürtler, teröristlerin İslam'a yönelik saldırılarına karşı çıkıyor. Yeni Şafak'ın haberine göre sokağa çıkma yasağının ardından silah seslerinin dinmediği kasabada sivillerin öldürüldüğü iddia ediliyor.