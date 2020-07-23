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15 Temmuz'un kilit ismi emekliye sevk edildi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'nin vurulması emrini veren eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Yüksek Askeri Şura'da emekli edildi.

15 Temmuz'un kilit ismi emekliye sevk edildi

15 Temmuz'un kilit ismi emekliye sevk edildi

15 Temmuz darbe girişimi gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen cuntacı general Semih Terzi'nin vurulması emrini veren eski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, Yüksek Askeri Şura'da emekli edildi.

23 Temmuz 2020 Perşembe 17:57

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanan Yüksek Askeri Şura toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı. YAŞ kararları kapsamında, Orgeneral Metin Temel ile 2. Kolordu Komutanı Zekai Aksakallı kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Şurada, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) görevli general, amiral ve albaylardan bir üst rütbeye yükseltilecekler, görev süresi uzatılacaklar, kadrosuzluk ve yaş haddinden emekliye sevk edileceklerin durumlarının görüşüldüğü belirtildi.

30 GENERAL VE AMİRAL EMEKLİ EDİLDİ

Yüksek Askeri Şûra'da 30 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edildi. Emekliye sevk edilen paşalar arasında 2. Kolordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı ile Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanı Orgeneral Metin Temel de var.

Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı, 2017'de 2. Kolordu Komutanlığına; 2. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail Metin Temel, 2018'de Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığına atanmıştı.

AKSAKALLI 15 TEMMUZ'UN KİLİT İSMİ

2013 yılında Özel Kuvvetler Komutanı olarak atanan Aksakallı,15 Temmuz darbe girişimi sırasında koruma astsubayı Ömer Halisdemir ile birlikte Özel Kuvvetler Komutanlığının darbeci askerlerin eline geçmesini önlemişti. Orgeneral Temelli ismi de apolet polemiği ile gündeme gelmişti.

EMEKLİYE SEVK EDİLEN KOMUTANLAR

Normal bekleme süresini tamamlayarak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller şöyle:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı:

- Korgeneral Zekai Aksakallı

- Tuğgeneral Mehmet Hakan Akyol

- Tuğgeneral Salim Afgün

- Tuğgeneral Ahmet Ömercikli

- Tuğgeneral Ercan İlhan

- Tuğgeneral Aykut Tonbul

- Tuğgeneral Mehmet Özaydın

- Tuğgeneral Şahin Kılıçaslan

- Tuğgeneral Mehmet Salih Akay

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı:

- Tuğamiral Aydın Eken

- Tuğamiral Levent Kerim Uça

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

- Tuğgeneral İbrahim Dülger

- Tuğgeneral Ercan Teke

- Tuğgeneral Hasan Basri Meşe

- Tuğgeneral Alper Ketencioğlu

- Tuğgeneral Ümit Yıldız

Normal bekleme süresini tamamlamadan kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilen general ve amiraller ise şöyle sıralandı:

Kara Kuvvetleri Komutanlığı

- Orgeneral İsmail Metin Temel

- Tuğgeneral Altan Er

- Tuğgeneral İsmail Şanlı

- Tuğgeneral Mahmut Altun

- Tuğgeneral Mehmet Kip

- Tuğgeneral Aydoğan Budakçı

- Tuğgeneral Hakan Yiğittürk

- Tuğgeneral Ersin Altay

- Tuğgeneral Zafer Yaşar Celep

- Tuğgeneral Nurettin Kutluyuva

- Tuğgeneral İsmail Amanvermez

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı

- Tuğamiral İlker Özkan

- Tuğamiral Hakan Ercan

Hava Kuvvetleri Komutanlığı

- Tümgeneral Reha Ufuk Er

KUVVET KOMUTANLARININ GÖREV SÜRESİ UZATILDI

YAŞ kararlarına göre; Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın görev süreleri 1 yıl daha uzatıldı.

GENERAL/AMİRAL SAYISI 347 OLACAK

Kararların, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi: "30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere 17 general ve amiral bir üst rütbeye, 51 albay ise general ve amiralliğe yükseltilmiş, 35 general ve amiralin görev süreleri 1 yıl, 294 albayın görev süreleri ise 2 yıl süreyle uzatılmıştır. 30 general ve amiral, kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla emekliye sevk edilmiştir. Halen 226 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2020 tarihi itibarıyla da 247 olacaktır.

BİR ÜST RÜTBEYE YÜKSELTİLEN GENERALLER

30 Ağustos 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Kara Kuvvetleri Komutanlığından Korgeneral Metin Gürak orgeneralliğe, Tümgeneral Veli Tarakcı korgeneralliğe terfi ettirilmiştir. Deniz Kuvvetleri Komutanlığından Koramiral Ercüment Tatlıoğlu oramiralliğe, Tümamiral Aydın Şirin koramiralliğe terfi ettirildi.

Kara Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Tevfik Algan, Halil Soysal, İdris Acartürk, Zorlu Topaloğlu, Muammer Alper, Emre Tayanç, Hakan Öztekin, Davut Ala ve Sıtkı Varlı tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından tuğamiraller Ayhan Gedik ve Mustafa Kaya tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığından tuğgeneraller Yaşar Kadıoğlu ve Hüseyin Duman tümgeneralliğe terfi ettirilmişlerdir."

Bir üst rütbeye yükselen, görev süreleri uzatılan general, amiral ve albayların yeni rütbe ve görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunulan açıklamada, büyük bir özveri ve onurla görev sürelerini tamamlayarak emekliye ayrılacak general, amiral ve albaylara hizmetlerinden dolayı teşekkür edildi.

Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz Darbe GirişimiEski Özel Kuvvetler Komutanı Korgeneral Zekai AksakallıEmekliYaş
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