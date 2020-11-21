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17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı

Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ve yolculara para cezası verildi.

17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı

17 kişilik servis aracından 41 kişi çıktı

Adana'da 17 kişilik servis minibüsünde 41 tarım işçisi taşıyan ehliyetsiz sürücü ve yolculara para cezası verildi.

21 Kasım 2020 Cumartesi 11:40
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Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, S.H'nin kullandığı 01 MA 0306 plakalı servis minibüsünü Adana-Karataş kara yolunda durdurdu.

Ekipler, 17 kişilik araçta tarladan dönen 41 tarım işçisi bulunduğunu belirledi.

Ehliyetiz olduğu tespit edilen sürücü S.H'ye, "taşıma sınırı üzerinde yolcu almak", "belediyeden alınan izin ve ruhsatta belirtilen faaliyet konusu dışında yolcu taşımak", "ehliyetsiz araç kullanmak" ve "araçta teknik değişiklik yapmak"tan para cezası uygulandı. Araç da trafikten 60 gün men edildi.

Ekipler ayrıca 41 yolcuya da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle ceza verdi. Polis kamerasına yansıyan görüntüde, daha çok yolcu taşıyabilmek için aracın koltuklarının söküldüğü yer alıyor.

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