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Mersin'de bir parka şehit adının verilme önergesi reddedildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir parka şehit isminin verilme önergesi CHP ve HDP'li meclis üyelerince reddedildi.

Mersin'de bir parka şehit adının verilme önergesi reddedildi

Mersin'de bir parka şehit adının verilme önergesi reddedildi

Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir parka şehit isminin verilme önergesi CHP ve HDP'li meclis üyelerince reddedildi.

02 Ekim 2020 Cuma 10:36

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin ekim ayı toplantısı Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirildi.

Açılış ve yoklama ile başlayıp, bir önceki toplantıya ait birleşim tutanak özetinin oylanmasıyla süren mecliste, verilen önergeler okunarak gündeme alındı.

MHP'li Meclis Üyesi Tufan Nenni, Huzurkent Bahşiş Mahallesi'nde bulunan bir parka Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Dibek köyü kırsalında 19 Haziran 2017’de çıkan çatışmada şehit düşen Ramazan Bahşiş'in adının verilmesiyle ilgili önerge verdi.

Bu önerge komisyonlara havale edilmeyip direkt oylamaya sunuldu.

Şehidin isminin parka verilmesi, CHP ve HDP’li üyelerinin verdiği ret oyu sonucu oy çokluğuyla kabul edilmedi.

Temenni ve öneriler bölümünde, meclis üyelerinin görüşlerini belirtmesinin ardından toplantı sona erdi.

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