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Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, bazı illerde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji saat vererek uyardı! Bu illerde yaşayanlar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika uyarısına göre, bazı illerde kar yağışı ve yağmurun etkili olması bekleniyor.

25 Kasım 2020 Çarşamba 12:11
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Meteoroloji'den yapılan açıklamada, sabah ve gece saatlerinden itibaren Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde sis görüleceği belirtildi. Hava durumu ile ilgili yapılan son dakika açıklamalarına göre, mevsim değişikliği sebebiyle sıcaklıkların düştüğü birçok bölgede kar yağışı etkili olmaya başladı. Birçok il için yapılan kar ve yağış uyarısıyla birlikte özellikle İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri için sıcaklıkların 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinin parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyi ile Hatay, Sinop ve Şırnak çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı, Gümüşhane, Ardahan ve Hakkari çevreleri ile Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, İç Anadolu ile Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İç ve Doğu kesimlerde yer yer buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının İç Ege ve İç Anadolu ile Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde 2 ila 5 derece azalarak mevsim normallerinin altına düşeceği, diğer yerlerde önemli bir değişikli olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

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