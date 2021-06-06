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MİT'ten PKK’nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi isimli terörist ile korumaları öldürüldü. Şahbazi'nin 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldığı ve Şahbazi'nin ölümünün terör örgütünde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

MİT'ten PKK’nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

MİT'ten PKK’nın Tepe Kadrosuna Ağır Darbe

MİT'in anlık istihbaratıyla Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonda terör örgütü PKK'nın sözde askeri konsey üyesi "Agit Rojhilat" kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi isimli terörist ile korumaları öldürüldü. Şahbazi'nin 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldığı ve Şahbazi'nin ölümünün terör örgütünde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

06 Haziran 2021 Pazar 17:47
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İran uyruklu terörist sözde eyalet sorumlusu olarak yüzlerce teröriste talimat veriyordu. "Agit Rojhilat" kod adlı teröristin öldürülmesinin örgüt içinde şok etkisi yarattığı öğrenildi.

Kuzey Irak'ın Metina, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım hava destekli kara harekâtı kesintisiz sürüyor. Harekâtın 40. gününde etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 153'e ulaştı.

MİT'İN NOKTA HAVA HAREKATIYLA ÖLDÜRÜLDÜ

18 Mayıs günü PKK'nın Metina Vadisi genel sorumlusu ve örgütün silahlı kolu HPG'nin sözde Askeri Konsey üyesi İran uyruklu Agit Rojhilat kod adlı Mouhammad Housseyin Şahbazi ile korumaları Suriye uyruklu Şervan kod adlı Mahmoud İssa ile Mardin nüfusuna kayıtlı Çektar kod adlı Ekrem Aktürk, MİT'in anlık sinyal istihbaratı üzerine gerçekleştirilen nokta hava harekâtıyla öldürüldü.

KERKÜK'ÜN İŞGALİNE DE KATILMIŞ

Şehir merkezlerinde intihar saldırıları düzenleyen kadın canlı bombaların da eğitiminden sorumlu olan terörist Şahbazi, terör örgütünün suikast, sabotaj ve istihbarat gibi branşları içeren sözde Özel Kuvvetler yapılanmasının da tepe isimlerinden biriydi. Terörist Şahbazi 2015-2017 yıllarında bizzat Murat Karayılan'dan aldığı talimatla DEAŞ saldırıları bahane edilerek Kerkük'ün işgaline katıldı.

ÖLÜMÜ ÖRGÜTTE ŞOK ETKİSİ YARATTI

Terörist başta Türkmen Cephesi partisine ait bina ve kuruluşlar olmak üzere Türkmenlerin yoğunlukta yaşadığı mahallelere yönelik roketatarlı ve bombalı saldırıları planlayarak birçok kanlı provokasyonda rol oynamıştı. Terörist Şahbazi'nin ölümü örgütte şok etkisi yarattı. Öte yandan Van'ın Başkale kırsalında da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

İYİCE SIKIŞTILAR

Türkiye'nin son olarak sözde Suriye sorumlusu Nurettin Sofi'yi etkisiz hale getirmesi, terör örgütü içinde depreme neden oldu. Herkesin birbirinden şüphelenmeye başladığı örgütte 20 sözde üst düzey yöneticisine el çektirilip yerlerine başka isimler getirildi.

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